La UNCuyo reclama un trato igualitario a la Nación y advierte que aún deben fondos “prometidos”

La Universidad Nacional de Cuyo, al igual que el resto de las universidades nacionales en el país, reclamaron al gobierno de Javier Milei que tenga un trato igualitario, tras haberle incrementado partidas presupuestarias en un 270% solamente a la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde la UNCuyo señalan que tampoco han recibido una actualización prometida del 70% para el mes de mayo. Ni siquiera se ha firmado la resolución para que se materialice esto.

Las autoridades universitarias entienden que es de carácter “urgente” actualizar el presupuesto universitario, porque los fondos que llegan son “reconducidos” de montos votados en el Congreso en septiembre de 2022 para el ejercicio de 2023 (sin ajustes inflacionarios).

Vale decir que el presupuesto total está compuesto en un 90% por salario docente y otro 10% corresponde al mantenimiento y pagos de servicios, es decir, lo que se necesita para abrir las facultades. Sobre los salarios hubo acuerdos paritarios que están a la baja, pero no hubo una retracción a los valores de 2022, cabe aclarar.

Sobre ese 10% de mantenimiento y servicios, habían acordado con la Secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell, que llegarían para la UNCuyo en el mes de mayo, 153 millones de pesos correspondientes a la mitad de una actualización del 140% en total (el primer aporte se recibió en abril). Sin embargo, hasta el momento se trata solo de una “promesa”.

En ese mantenimiento se incluye no solo el campus universitario del Parque General San Martín, sino también el de Luján (Facultad de Ciencias Agrarias), más la sede de San Rafael y la de Bariloche, con todos los gastos que eso significa.

Antes de recibir la primera actualización de $153 millones en abril (correspondientes a marzo), a la UNCuyo le enviaron en enero y febrero, $217 millones, respectivamente. Como ejemplo del desfasaje, a fines del mes pasado, informaron a este diario que solo el costo de la luz en la última factura valió más de $160 millones.

UNCuyo, Universidad Nacional de Cuyo. Biblioteca Central. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Entonces el retraso total que tienen las universidades con los índices inflacionarios supera el 300%, aseguran. El Gobierno dio cuenta de esto con el incremento destinado a la UBA y esperan que prospere el diálogo para que se extienda al resto del país. En tanto, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) evalúan alternativas, en caso de que no suceda y no descartan acudir a la Justicia.

En contacto con este medio, la rectora Esther Sánchez, dijo que “es un hecho importante el reconocimiento de parte del Gobierno Nacional al darle una actualización a la UBA del 270% sobre los gastos de funcionamiento. Está admitiendo que realmente es mínimamente lo que necesitamos”.

“El tema es que ese incremento se dio exclusivamente para una universidad y cuyos estudiantes representan el 15%, de más de 2 millones de estudiantes que tiene todo el sistema universitario nacional en el país”, agregó y apuntó que “estamos frente a una situación de injusticia, dónde los estudiantes de la UBA son tratados de primera y el resto como estudiantes de segunda”.

Desde el CIN se mantendrán en “sesión permanente” ante esta situación, indicó la rectora. “Esperamos que esta medida que han iniciado de financiar a la UBA se repita con el resto de las universidades. Si no fuese así, bueno, hay muchísimas instancias posibles o de acciones posibles. Por eso estamos en sesión permanente”, contó.

Esther Sánchez, rectora de la UNCuyo.

Y explicó que en cualquier momento pueden reunirse “en forma inmediata” para definir qué acciones tomar. “Pueden ser acciones de carácter institucional, carácter político también, no partidario pero sí de política universitaria, y acciones de carácter judicial, si son necesarias también”, aseguró.

La rectora también espera que la UBA se solidarice con el resto de las universidades y acompañe el reclamo, aunque sus autoridades no hayan participado de la reunión del CIN. Hasta el momento no han tenido contactos concretos.

También indicó que en la reunión de ayer surgió una solicitud a la Nación para que se otorguen fondos que habían sido previstos en el Presupuesto 2023 para proyectos de extensión y doctorados, “que tienen que ver con ciencia y técnica”.

La respuesta a Anabel

La senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, reaccionó al aumento presupuestario que obtuvo la UBA y criticó en su mismo mensaje a las autoridades de la UNCuyo, identificadas con el radicalismo. La rectora Sánchez evitó subirse a la polémica y dijo que es necesario trabajar con los legisladores.

A través de su cuenta de X, Fernández Sagasti expresó que “es inadmisible el intento de división y la discriminación a las universidades nacionales con sede en las provincias”.

Y entonces, arremetió: “La @UNCUYO debe alzar su voz, no basta una firma de buena intenciones entre radicales, se debe convocar a todas las voces en defensa de la educación pública: a las calles, en el congreso y en donde sea”.

Comunicado del @CINoficial



Es inadmisible el intento de división y la discriminación a las universidades nacionales con sede en las provincias.



La @UNCUYO debe alzar su voz, no basta una firma de buena intenciones entre radicales, se debe convocar a todas las voces en defensa… pic.twitter.com/ptYyq1Gtbk — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 16, 2024

Por su parte, Sánchez respondió: “Entiendo y celebro que senadores y diputados nacionales estén ocupados de temas. Eso lo celebro. Ahora, esto es un tema que hoy por hoy estamos resolviéndolo desde lo institucional, en diálogo con la Secretaría de Educación”.

“Tenemos contacto con el Congreso y precisamos de los legisladores para empezar a discutir el Presupuesto 2025 y que no nos pase lo mismo que este año. No me cabe ni la más mínima duda de eso, pero nosotros vamos a continuar resolviendo a través del Consejo Interuniversitario Nacional”, cerró.