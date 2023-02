Guaymallén ya tiene nueva reina vendimial y es una mamá de tres varones

Después de tantas idas y vueltas y de dos años sin una nueva representante, Guaymallén por fin coronó a una nueva reina de la Vendimia. Se trata de Natalia Mercery, quien fue elegida por voto electrónica en una contienda “exprés” de 24 horas, y sin que se le viera el rostro ni se conociera previamente su nombre.

Como dato saliente, la reina tiene 35 años y es madre de tres hijos varones. En sintonía con el enfoque que quiere darle Guaymallén al reinado, dijo a canal 9 que “se sintió incluida”. Ante la consulta de si estaba de acuerdo con la eliminación de la figura de la reina, fue un tanto esquiva: “Si te soy sincera, no me siento como parte de un reinado. Como mujer y guaymallina me siento mejor en la clase de representante. No creo que por un aspecto físico tenga que ser superior a nadie, así que estoy muy contenta con ser ‘representante’. Espero ser, quizás, en algún momento, referente para otras mujeres”.

Como curiosidad, la reina fue ungida por una banda con el nombre del departamento, pero no se le colocó ni corona, ni capa ni se le dio un cetro.

La actual representante de Guaymallén fue la autora de la “frase número 5″ entre las que se mostraban en el panel previsto por el municipio para que fuera elegida. Allí, Natalia Mercery dijo: “Considero tener muchos aspectos positivos de mi personalidad y académicos, experiencia de vida que han impulsado a desarrollar actividades de empatía, valor. Deseo poder desarrollar e impulsar mi proyecto de gestión cultural solidario”.

Fiesta de la Vendimia de Guaymallén 2023 en la rotonda de Salcedo. Representantes. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Con respecto a la gran incertidumbre que hubo hasta hace un par de semanas, cuando la Suprema Corte de Mendoza falló a favor de la elección, la nueva reina de Guaymallén dijo que vivir esos momentos “no fue fácil, hubo mucha incertidumbre y hemos sentido incluso angustia. Pero con todas las chicas decidimos afrontarlo con lo fuerte que somos”.

Con respecto a los motivos que la llevaron a presentarse, a los micrófonos del canal local le dijo: “Fue porque vi la oportunidad, y sinceramente fue con mis 35 años, porque antes no sentí esas ganas. Esta vez sí me sentí incluida. Eso me gustó. Así que lo hablé con mi esposo y él fue el que me dijo: ‘Dale para adelante, que vos siempre podés’”.

La virreina, o segunda representante electa, Mariana Gil, confirmó que a ella correspondió la frase número 15, que parecía más bien una expresión de deseo: “Ser quien dé a conocer nuestro departamento como Capital del Espumante, cuna de artistas importantes y su gran patrimonio histórico. Ser la voz de una mujer que aspira a la equidad e igualdad”.

Marcelino Iglesias: “esto es definitivo”

El intendente Marcelino Iglesias, consultado por los medios sobre lo que provocó su decisión y lo que fue esta polémica elección en la que sólo pudo elegirse a la representante a través de una breve frase, dijo: “Me siento muy feliz y muy realizado. Creo sinceramente que es un cambio que comenzó para adelante”. Luego, se refirió a las reinas: “Son todas dignas, son todas bellas personas”. Y luego fue contundente acerca de su convicción a pesar de una posible denuncia de la Coreguay acerca de lo irregular que fue el proceso: “No voy a contestar paparruchadas. El cambio se hizo, es definitivo y no hay marcha atrás”.

Fiesta de la Vendimia de Guaymallén 2023 en la rotonda de Salcedo. Marcelino Iglesias intendente de Guaymallén. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Natalia Cruz, de la Coreguay, tuvo una mirada crítica sobre el proceso: “A las chicas se les informó a las tres de la tarde que tenían que estar acá a las siete. No se les dio ninguna especificación de la vestimenta, vinieron con lo que tenían. Lo que nos molesta de todo esto es que las mujeres que se presentaron son todas mujeres con capacidad, y que tienen un nombre. No son ni una frase ni un número. Cuando las chicas subieron al escenario no se dijo de ellas ni el nombre, ni qué actividad realizan, no se supo nada de ellas”.

Luego, lanzó un dardo sobre la metodología de elección: “Tampoco es clara la forma en la que se eligió a la representante. Estamos muy contentas de que haya una representante, pero nos parece que el proceso debió haber sido claro para que todas las chicas tuvieran conocimiento, desde el inicio, sobre cómo se las iba a elegir”.

“SOY UNA MUJER NORMAL, REAL”

Madre de tres hijos de 11 y 5 años, y el restante de 9 meses, Natalia Mercery se definió como “una mujer común, real”. “Los 5 formamos una hermosa familia que es el motor por el cual hago todo”, agregó sobre vida personal en diálogo exclusivo con Los Andes.

Martina Gil segunda representante junto a Natalia Mercery la primera representante Fotos: José Gutierrez

“Siento muchísima emoción, estoy muy feliz. No me lo creo todavía realmente, pero desde el momento en que decidí postularme fui con muchas expectativas y fe, y consideraba que pasara lo que pasara igual iba a ser una experiencia positiva para mí”. Así fueron las primeras sensaciones que Natalia Mercery, la flamante nueva reina de Guaymallén.

La “representante”, como las denomina Guaymallén ahora, expresó toda su felicidad a minutos de conocer que estará en la Fiesta Nacional de la Vendimia en nombre de su querido Guaymallén. “Ahora es más que positiva, está por encima de lo que imaginé”, agregó sobre su experiencia.

Como se esperaba, la ocasión fue muy distinta a lo que los mendocinos están acostumbrados en una Vendimia. Como la elección ya estaba hecha de manera online, no hubo que esperar a que finalizara el espectáculo artístico, sino que se dieron a conocer los resultados en la previa del mismo.

Para ello, el municipio eligió un simple brindis entre reina y virreina, que subieron al escenario con vestimenta que ellas mismas eligieron, recibieron la banda como único atributo, y chocaron las copas ante la gente. Mientras tanto, el público se repartía entre las sillas, los stand, los foodtrack y los juegos dispuestos en el parque de la Rotonda de Salcedo.

Ese fue el momento de su primera presentación pública, ya que hasta el momento no se habían dado a conocer imágenes de ninguna candidata. “No sabíamos cómo nos iban a recibir, y la verdad que ha sido hermoso, los cuadros artísticos están fantásticos. Fue todo hermoso, asique estoy orgullosa de ser parte”, dijo Natalia al respecto.

En ese aspecto, la representante reconoció que en la previa “había mucha incertidumbre”, y que junto al resto de las candidatas estaban “un poco angustiadas por las cosas que se decían en los medios y las redes, que es lo primero que nos llega y a lo que no podemos hacer oídos sordos”. “Eso influyó en nuestro estado de ánimo, pero con todas las chicas vinimos con toda la garra”, dijo, ya más aliviada.

Natalia fue “la quinta frase”, como dijo entre risas, en referencia a su presentación como candidata en la elección online. En ese breve texto para darse a conocer, ella contó su deseo por “desarrollar e impulsar mi proyecto de gestión cultural solidario”.

“Con mi marido tenemos un proyecto social y cultural que es solidario. Lo que hacemos es gestionar eventos culturales, convocando a músicos, escritos y artistas plásticos, entre otros, y armamos un evento para recaudar alimentos y donaciones para repartirlos en diferentes lugares carenciados”, detalló la reina.

Por último, Natalia se dirigió a los vecinos de Guaymallén y a los mendocinos en general: “Que se sientan contentos y confiados de que vamos a aportar lo mejor de nosotras como representantes, que tenemos mucho para dar a la sociedad, que estamos dispuestas a escucharlos e incluirlos en cada uno de nuestros proyectos. Las chicas anímense a presentarse, a cumplir sus sueños”.