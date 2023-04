La guionista de la última Vendimia estrena una obra en la que habla de los traumas personales

El entramado de la memoria, una obra teatral dirigida por Pablo Serafini, donde Jorgelina Flores se encuentra como actriz de su propia historia, se presentará el jueves 11 de mayo, a las 21.30, en sala Tajamar (San Martín 1921, Alameda, Ciudad).

Flores, artista, dramaturga y coach mendocina, cobró más notoriedad pública cuando se la conoció como autora del guion central de la última Fiesta Nacional de la Vendimia, que se llamó Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza, creado íntegramente por ella, que revaloriza la importancia y el cuidado del planeta con una fuerte presencia femenina en cada párrafo.

“Con toda mi energía hago expresa esta invitación para compartir junto a vos mi último trabajo artístico: El entramado de la memoria, resultado de una exploración y vivencia personal que me permitió generar un método, arte terapéutico, al que denominamos dramaturgia post-trauma”, dijo la protagonista.

“Esto es parte de un proceso interdisciplinario que se conjuga con la posterior presentación de una muestra plástica, un libro, y un film, a desarrollarse en los próximos meses”, adelantó.

Además, luego de la función se compartirá el denominado “Desentramado” de la puesta en escena (desmontaje) donde se podrá intercambiar las percepciones acontecidas. Anticipó Flores que la obra tendrá lugar en un teatro distinto y en medio de una experiencia vivencial, única e irrepetible.

En una larga charla con Los Andes, Jorgelina contó que cuando era niña su padre solía decir que era “la oveja negra de la familia” y hoy, a los 48 años, se dio cuenta de que “algo de razón tenía”.

Lo cierto es que corrió mucha agua debajo de puente hasta este presente. Nada en su vida se detuvo: ha incursionado incluso, por el arte plástico, la fotografía y hasta por la Psicología (carrera que hoy estudia en la Universidad de Congreso) y también en el coaching hasta haberse convertido en la principal referente del guion central de la Vendimia 2023.

“Soy una luchadora, una persona en formación constante y permanente. Me introduje en el mundo de la literatura, el teatro, el arte y todo esto lo asocié con la psicología, que me permitió entrelazar todo lo aprendido. Mi papá, un hombre al que amo profundamente, me decía que podía ver cosas que otros no lograban e insistía en que era la oveja negra de la familia”, relató días atrás.