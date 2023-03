Jorgelina Flores: la motivadora que escribió el guion de la Vendimia

Cuando era niña, su padre solía decir que ella era “la oveja negra de la familia” y hoy, a los 48 años, Jorgelina Flores –mendocina de Capital, creadora, dramaturga, directora teatral y madre de dos “seres maravillosos” que la inspiran permanentemente– confiesa que algo de razón tenía.

Lo cierto es que corrió mucha agua debajo de puente hasta este presente. Nada en su vida se detuvo: ha incursionado incluso, por el arte plástico, la fotografía y hasta por la psicología (carrera que hoy estudia en la universidad de Congreso) y también en el coaching hasta convertirse hoy en la principal responsable del guion central de la Vendimia 2023, que lleva por título “Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza”.

De esta apuesta que tanta felicidad le ha venido generando, del proceso hasta llegar a este desafío y de los distintos pasajes de su vida habló con Los Andes en una charla franca, directa. Como ella.

–¿Podrías contarnos de qué trata el guion que escribiste?

–Es un llamado a la deconstrucción, donde la naturaleza somos todos. Juego muchísimo con las metáforas y en una parte del relato hablo de que todos somos como un jardín y que debemos hacernos cargo, ser responsables y trabajar por el bien del planeta. Todo esto tiene que ver también con una búsqueda interna. Además, posee una fuerte presencia femenina.

–¿Cuál es el mensaje final?

–Que estamos destruyendo nuestro universo, nuestro planeta, y que la única responsable es la humanidad. Hablo de cómo reacciona la naturaleza y la gran oportunidad que tenemos por delante en relación al tema.

–¿Qué significa semejante desafío, de ser quien escriba la Vendimia a esta altura de tu vida?

–Estoy muy feliz por todo este proceso que estoy viviendo y es un logro increíble el haber llegado a este momento tras tantos años de hombres guionistas. Creo que a lo largo de la historia de Vendimia las mujeres a cargo fueron contadas con los dedos de la mano. Si mal no recuerdo hubo apenas tres o cuatro responsables femeninas, por lo tanto, esto tiene un gran significado para mí. Es un desafío, además, porque en base a algunas pautas y bases sólidas planteadas hay que sentarse a crear, innovar, escribir. Es como arrojar una semilla y esperar a que nazca.

–¿Costó mucho crear el libreto?

–Sí, fue un proceso extenso que involucró, en principio, un concurso del que salí seleccionada. El guion es absolutamente de mi autoría, aunque llega con una idea, una inquietud, un disparador. Hay consenso, intercambios, no se da todo de un día para el otro. Me siento a escribir y encuentro que hay cuestiones que deben madurar, otras que deben incorporarse, otras deben salir, volver a entrar… En general, algo lindo sale y esta vez no fue la excepción, salió. En diciembre pasado, el área de Cultura anunció al ganador y la columna vertebral es la que relaté anteriormente: la naturaleza.

Jorgelina Flores, guionista de la fiesta de la Vendimia Central 2023 Foto: José Gutierrez / Los Andes

Señas personales

–¿Cómo te definirías a vos misma?

–Soy una luchadora, una persona en formación constante y permanente. Me introduje en el mundo de la literatura, el teatro, el arte y todo esto lo asocié con la psicología, que me permitió entrelazar todo lo aprendido. Mi papá, un hombre al que amo profundamente, me decía que podía ver cosas que otros no lograban e insistía en que era la oveja negra de la familia.

–¿A qué se refería con eso?

–Es que combatir las estructuras de la sociedad de hace 30 años y estudiar teatro en esa época era casi cometer un error. Por eso usaba esa expresión. Hoy existen más libertades.

–¿Quiénes te inspiran?

–Mis hijos, en primer lugar y sin ninguna duda. Los admiro a los dos. Mi hija mayor, Martina, de 27 años, es médica y gran parte del texto de un personaje del guion está inspirado en ella, una mujer que cura. Es mi musa inspiradora. También Tiziano, de 19 años, llamado así por el pintor renacentista, es mi motor, una persona sensible que llegó al mundo para encontrarle siempre una vuelta a todas las cosas.

–¿En qué consiste su trabajo como “coach”?

–Es una apuesta muy interesante que hoy enfoco más que nada en empresas y en la parte de oratoria entre los grupos jerárquicos de la Penitenciaría. Representa también un gran desafío como persona y profesional, ya que colaboro en los procesos individuales y grupales en relación siempre a la comunicación. En su momento también me dediqué al coaching deportivo, pero hoy la labor se centra en equipos de liderazgo. En definitiva, ayudar para gestionar decisiones.

–¿Qué reflexión surge tras haber logrado escribir para una fiesta tan importante para Mendoza?

–Me reconozco responsable de este logro e, insisto, creo que tiene mucho significado el hecho de ser mujer. En 60 años de Vendimia, casi siempre han sido hombres y es un orgullo estar en la historia.