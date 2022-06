Yanina Latorre relató que perdió tres embarazos: “Los largaba durmiendo en la cama”

Luego de las dolorosas declaraciones de Rocío Marengo contando que no prosperó su tratamiento para quedar embarazada, en LAM entre las panelistas hablaron del sacrificio que hacen tantas mujeres para tener hijos y Yanina Latorre contó su propia experiencia. “Eran diez inyecciones diarias”, soltó.

En los últimos días, Rocío Marengo confesó en sus redes sociales que su tratamiento para quedar embarazada no prosperó. “No hay bebé en camino. Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión”, escribió en una historia de Instagram.

Rocío Marengo anunció que no será mamá por el momento

“Cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... ¡No hay que bajar los brazos!”, sumó. “Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón. Estoy triste pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes”, añadió.

A raíz de lo sucedido con Marengo, este martes en LAM hablaron de lo difícil que es para algunas mujeres quedar embarazadas y de lo frustantes que pueden ser los tratamientos. Con respecto a esto, Yanina Latorre contó el complicado esfuerzo que tuvo que hacer para que nacieran sus hijos Lola y Dieguito.

Yanina, Lola y Diego Latorre

La panelista relató que inició con el tratamiento cuando su esposo Diego Latorre jugaba en México y fue vendido a Rosario Central. “Era otra época, Lola tiene 21 años, y la ciencia debe haber evolucionado, pero ponés el cuerpo todos los días y nadie habla del dolor. Eran diez inyecciones diarias durante nueve meses, y cuando nació Lola tenía callos en las piernas”, dijo.

“Yo quería ser madre, hacía siete años que estaba casada y no quedaba bajo ningún punto de vista”, explicó. Además, contó que tanto ella como Diego eran sanos hasta que le descubrieron una endometriosis. “Una vez que te operan, tenés que quedar embarazada en menos de un año. Pero yo tenía tanta ansiedad que cuando me operaron, hice un par de tratamientos y quedé”, expresó.

Yanina Latorre prefirió contarle a Diego Latorre de su embarazo al quinto mes

Luego, Yanina siguió contando sobre su segundo embarazo. “Después de Lola le dije a Diego que no quería tener más hijos. Nunca me cuidé y nunca quedé embarazada. Y cuando me entero que estoy embarazada de Dieguito no le dije nada a Diego porque estaba segura que lo iba a perder”, explicó.

En ese momento, la panelista narró una situación muy complicada que vivió: “Ya había perdido tres embarazos, quedaba embarazada y los largaba durmiendo en la cama, con Diego concentrado, una cosa espantosa”.

Yanina y Diego Latorre junto a sus hijos.

Ante la pregunta de sus compañeras de programa de si no compartía lo que le pasaba con su esposo, Yanina contestó explicando que la vida de una botinera “no es solo la fotito, el reloj y la cartera”.

“A Diego lo habían vendido de México a Guatemala. Con Lolita de dos años, tenía que hacer la mudanza. No me ilusioné. Y a los cuatro meses dije ‘estoy embarazada y no le dije nada a Diego’”, recordó con una sonrisa. “Nos habíamos mudado a Guatemala, lo agarré a Diego y le dije ‘en cinco meses vas a ser papá’. Fue el embarazo más corto del mundo”, agregó.