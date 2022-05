“Diego está indignado”: el verdadero motivo por el que Yanina Latorre se fue de los Martín Fierro

Yanina Latorre es la más polémica de todas las panelistas de la televisión. Eso es indiscutible, pero ¿es la mejor?. Si bien aptra la nominó en esa categoría, el que se quedó con la estatuilla de mejor panelista fue Paulo Kablan por el programa Flor de Equipo.

La rubia llegó al hotel Hilton durante la tarde y allí espero a su equipo. Con un vestido de Jorge Rey, Yanina era una de las más elegantes de la noche. Un momento que se caracterizó por las lujosas prendas que lucieron los invitados. Había ganas de festejar y se notó.

El vestido de Yanina Latorre

La panelista de Lam fue a la gala de los Martín Fierro acompañada de su esposo Diego Latorre y llamó la atención porque la pareja se retiró antes de que terminara la fiesta. ¿Qué pasó? ¿Se fue enojada?

No. Ella no. Al parecer, la pareja había acordado juntarse con amigos para celebrar (claro que si ganaba la terna). Como no ganó, Diego se “indignó”, según ella misma contó en las historias de su cuenta de Instagram, y se fueron. “Nos están esperando unos amigos” se escucha como excusa.

En la previa de la gala Yanina estuvo afiladísima, como es costumbre. “Medio hotel lleno de “nadies”, que ni siquiera están ternadas con cinco o seis personas, un señor con cartera, correa de perro, por Dios, es un montón. Yo por lo menos estoy ternada, traje dos”, disparó ante Lizy Tagliani, quien se encargó de la previa a la gala.

“Mucha no ternada con mucho sequito. Pero para qué tanto sequito si yo traje sequito cuando me ternaron, antes no, venía al hotel, calladita, solo me acompañaba Diego” agregó la panelista.

Yanina es parte del equipo de Lam desde el principio. Antes como Los Ángeles de la mañana y ahora como Lam, el programa marcó un antes y un después en la tele argentina. Yanina siempre fue polémica, verborrágica y confrontativa. Protagonista de fuertes cruces con famosos, el último choque lo tuvo con su compañera de panel, Ana Rosenfeld.