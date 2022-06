Alejandro Fantino y Daniela Cardone tuvieron un affaire y lo recordaron en la tele

El mundo del espectáculo siempre tiene noticias para dejar a todos boquiabiertos. Ahora fue Daniela Cardone y Alejandro Fantino quienes sorprendieron al confiar que hace años tuvieron un affaire. Se cruzaron en “LAM” y recordaron su relación amorosa.

Dicen que el flechazo entre ellos fue inmediato; sucedió a fines de los 90 y lo mantuvieron bien en secreto hasta ahora. La ex top model es la nueva angelita del ciclo que conduce Ángel de Brito en América Tv y se reencontró con Fantino porque fue invitado al programa. Él no dudó en confiar que fue súper importante haber conocido a Daniela en aquellos años.

“Nos conocimos en el primer programa de ‘Mar de fondo’, en Mar del Plata. Dani vino de invitada. El programa se hacía en la playa. Y nada... ¡qué querés que te diga! Para mí que te tenía en frente era....”, soltó el conductor de “Animales sueltos”.

“¿Viste que en filosofía hay un término que dice que Dios es incognoscible y, si fuese posible conocerlo, sería incomunicable? Bueno: ¿yo cómo le contaba a mis amigos del pueblo que te había conocido a vos? ¡Era imposible”, sumó y Cardone exclamó que Alejandro era “un bombón”.

Qué dijo Alejandro Fantino y Daniela Cardone sobre su affaire

Al aire de “LAM”, Alejandro y Daniela siguieron tirándose flores y recordando con mucho cariño el romance fugaz que vivieron.

“Te voy a contar una cosa que nunca te conté”, soltó Fantino y recordó: “Me invitaste a cenar a tu casa, a tu piso. Y, cuando entro, vos pusiste unos platos grandes y arriba el plato. Era el plato de sitio y yo no sabía que existía eso en el Universo. Yo pensaba que el plato era el plato. Dije: ¿Qué raro esta mina, que pone dos platos? Y no me animaba a decírtelo”.

Mientras la ahora DJ se reía, el conductor seguía dando detalles: “Conocí las endivias por vos. ¡Me rompió la cabeza! Pusiste endivias y le ponías unas gotas de aceite. Y yo decía: ‘¿Qué es la endivia?’”.

“Sos una persona increíble. ¡Qué época!”, lanzó al final de su relato y ahí interfirió De Brito al preguntar cuánto duró su romance. Ambos protagonistas de la historia esquivaron la respuesta y dieron a entender que nunca fue algo formal lo suyo.

“No sé la letra chica...”, soltó el rubio y la mujer de pelo cortó sumó: “Estábamos los dos sueltos”, para aclarar que ninguno de los dos estaba en pareja durante el affaire.

