Muy triste, Rocío Marengo habló tras anunciar que no será madre por el momento: “Veremos cómo sigo”

Rocío Marengo es una de las mediáticas argentinas que más habla de sus cosas privadas, que comparte con sus seguidores de las redes sociales todo lo bueno y malo que le sucede. Por eso ahora reveló cómo seguirá la búsqueda para cumplir su sueño de ser madre.

La modelo habló a corazón abierto tras publicar que el tratamiento que empezó para quedar embarazada falló. Aseguró que fue muy fuerte enterarse ya que estaba súper ilusionada de que el primer intento diera sus frutos.

Marengo le envió un audio a Andrea Taboada y fue reproducido en “LAM”, en él se la escucha decir: “Fue como una piña en la cara porque fue todo tan lindo, lo viví con tanta felicidad, seguridad, orgullo... fue todo tan lindo... fluía y fluía... Pero bueno, son cosas que pasan. Está dentro de las re posibilidades que salga así, el tema es que hay que seguir e intentarlo e intentarlo”.

Respecto a su decisión de ser ella misma quien anunciara la noticia en las historias de Instagram, precisó: “Lo quise hacer público así de una porque si se llegaba a filtrar sin que yo haya dicho nada me iba a caer re mal. Por eso preferí enfrentar la situación y bancarla. No me hubiese gustado que se filtre algo tan personal. Igual lo hago con cariño porque me sentí muy apoyada por todas las personas que preguntaban si había quedado o no”.

Y sobre cómo continuará con su sueño de tener a un hijo propio en brazos, Rocío confió: “Ahora hay que seguir... mal momento total. Veremos cómo sigo, no tengo ni idea. Ahora hay que esperar un poco más para tomar la decisión”.

Rocío Marengo anunció que falló el tratamiento para ser mamá

La novia de Eduardo Fort que cumplirá su sueño de ser madre sola, expuso todo su camino en las redes, desde el momento en que se hizo los análisis primeros, su internación y hasta el triste final del primer intento.

“Ay, no sé cómo contarles. Cómo decirlo. Qué palabras usar”, escribió en una historia y siguió: “No hay bebé en camino”.

La ex participante de “MasterChef Celebrity 2″ le agradeció a todos los que estuvieron acompañándola y se despidió dándole ánimo a todas las personas que se encuentran en una situación similar a la suya: “Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... No hay que bajar los brazos!”.

Rocío Marengo anunció que no será mamá por el momento

La blonda había confiado que en 219 congeló sus óvulos porque sabía que, en algún momento de su vida, iba a ir en búsqueda de su primer hijo. “Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma”, había dicho e.

“Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor, y no desde un proyecto de haber tenido un hijo”, explicó.

Rocío Marengo inició el proceso para ser madre.

Rocío Marengo ya empezó con la búsqueda de su hijo

