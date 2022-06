Baby Etchecopar fue contundente al referirse a la discusión que tuvo con Cristina Pérez

Cristina Pérez y Baby Etchecopar son los protagonistas del último cruce fuerte entre periodistas; fue en Radio Rivadavia y no pasó desapercibido. El entredicho se produjo en el pase de “Cristina sin vueltas” a al ciclo de “Baby en el medio”. Y claro, cuando él terminó su turno, debió hablar con la prensa que lo esperaba en la puerta.

El conductor fue honesto sobre lo que había ocurrido horas antes con su compañera de estación. Frente a las cámaras de “Intrusos”, contestó si Pérez lo había puesto en una situación incómoda: “Obvio, sería un hipócrita si te dijera a no, no pasó nada”.

El momento en que Baby Etchecopar se retira del estudio de Radio Rivadavia.

El movilero le recordó la frase “no sos buena compañera” que dijo al aire y Baby recapacitó: “Nah, qué voy a sentir que es mala compañera, si no, no laburaría en el pase. ¿Lo que había hecho es de la mala compañera? y sí... De golpe si te vas a jugar, tirate a la pileta, pero cuando un compañero plantea un tema, seguíselo, remáselo”.

Sobre si volverían a hacer un pase juntos, el exclamó: “Mañana lo hacemos, hicimos las paces... Está todo bien. Yo no soy amigo de la gente y vengo a laburar. No fue un tema que a mí me preocupe, yo hablo así... Cuando me jode, te lo digo (...) No fue una pelea, no terminó mal... Después la vi a Cristina, que estaba hablando con el director, y nos dimos un beso. A mí lo que me preocupa es lo que se afanan. No fue una pelea, no terminó mal...”.

Qué dijo Baby Etchecopar sobre la discusión que tuvo con Cristina Pérez

Lejos de dejar el asunto en esa instancia, Baby Etchecopar dio una explicación más clara de lo que pasó y que muchos televidentes no estaban al tanto.

“No me gusta el estilo de no me juego, tibia, es el estilo de ella. No creo que esto sea más grave que la guita que falta en Quilmes, que es de lo que yo hablaba (...) No lo entendió y me enojé, por eso con mucha delicadeza le dije que ‘no haré el pase con vos’. Yo soy un profesional y ella también, lo haremos y no lo vamos a hacer falso, lo vamos a hacer con mucho amor y con ganas, olvidando la incidencia.”.

El terrible cruce entre Cristina Pérez y Baby Etchecopar (Captura de pantalla).

A lo que sumó: “Yo no lo vi tan momento, he tenido peores momentos en mi vida. Está todo bien, ella es una gran periodista. Lo que me pasó es que tres veces al aire me dejó como es terrible lo que estás diciendo, y yo estoy acostumbrado a ir de frente y decir lo que digo”.

Sobre el periodismo que hace la periodista, opinó: “No es el estilo que hago yo o por lo menos no me sabe escuchar, hay que ver, porque no laburó conmigo nunca... Tienen un timing diferente al nuestro, con Jony Viale nos matamos y matamos a Feinmann en otra radio, somos bastante duros haciendo radio”.