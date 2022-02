Wanda explotó contra el periodista Juan Etchegoyen y él se defendió: “Nunca la agredí ni la ataqué”

Estalló la polémica entre Wanda Nara y el periodista Juan Etchegoyen, luego de los dichos del columnista de “Emparejados” acerca de la versión de que Wanda le rompió el celular a Mauro Icardi. La empresaria publicó en una historia de Instagram que niega absolutamente todas las declaraciones de Etchegoyen sobre su familia. Además, acusó al periodista de mentir en reiteradas ocasiones.

A finales de enero resurgieron los rumores de crisis en la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi. Muchas versiones se escucharon sobre una posible ruptura de la relación entre la representante y el jugador. Uno de los que aportó información sobre los detalles de las peleas entre Mauro y Wanda fue el periodista Juan Etchegoyen.

Etchegoyen, en el programa “Emparejados” de América, que conducen Sabrina Rojas y el Tucu Lopez, contó: “Cuando Wanda lo agarró infraganti, viendo a la China Suárez, me cuentan que hubo una serie de enojos, en donde Wanda le dice ‘o cerrás tu cuenta de Instagram o cuento lo de la separación y que se venga el PSG, todo. Me dicen que en medio del enojo, le tira el celular al piso y lo hace pedazo. Icardi le dijo a Wanda ‘prefiero cerrar mi cuenta de Instagram y no que cuentes lo de la separación’. Porque se viene un lío bárbaro”.

Días después, Wanda Nara salió a desmentir esa versión del periodista en sus redes, y además lo criticó por haber mentido en reiteradas ocasiones. “No conozco a este señor porque sino le escribiría directamente. Pero ya son muchas sus mentiras y lamentablemente reiteradas. Niego absolutamente cada una de sus declaraciones sobre mi familia y estoy muy tranquila que nadie de mi entorno podría decir algo así, porque son versiones muy alejadas de la realidad” expresó la empresaria.

La empresaria esta vez no se calló y salió a desmentir

Este martes por la tarde, Etchegoyen hizo su defensa en ‘Mitre Live’: “Después de todo lo que vimos y escuchamos me parece lo menos grave. Ahora, lo que dijo Wanda yo lo sentí como un ninguneo. Estoy contando una versión de los hechos. Yo no estoy sentenciando nada”.

“Lo que dijo roza lo violento. Yo nunca la agredí ni la ataqué. Nunca le falté el respeto. Sólo conté la versión que me había llegado...Si no me conoce, ¿cómo sabe las mentiras que conté?. Me parece un ninguneo innecesario porque soy periodista. No me van a callar con esas amenazas por redes sociales...El tiempo dirá y pondrá las cosas en su lugar” sentenció el periodista.