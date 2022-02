Revelan que Zaira Nara se separó de Jakob Von Plessen en medio de los festejos por San Valentín

Cuando parecía que las cosas se habían calmado en el seno de la familia Nara, este lunes aseguraron que Zaira Nara se habría separado de Jakob Von Plessen, en pleno día de los enamorados.

El tuit de Guido Záffora anunciando la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

La pareja tiene dos hijos, Malaika y Viggo, y según Guido Záffora aseguró en su cuenta de Twitter que la relación llegó a su fin: “Crisis y separación. Ella, fin de semana con las amigas en un hotel. Él, lejos”, anunció el panelista de “Es por ahí” (América, lunes a viernes a las 11),

El primer indicio del fin de la relación fue cuando la hermana de Wanda decidió marcharse junto a Paula Chaves y María del Cerro, y los hijos de las tres, disfrutaron de unos días de solo chicas. “Finde de amigas”, escribió Mery con una foto junto a sus amigas, mientras veían a sus hijos jugar.

La publicación de Mery del Cerro junto a Paula Chávez y Zaira Nara.

“Hablé con Guido y él me dijo ‘me confirman que están en una crisis y que ya venían mal’”, aseguró Maite Peñorori en Intrusos, develando que la crisis viene desde hace unos meses, precisamente cuando ocurrió el escándalo del Wandagate, en donde la pareja quedó en el foco de la tormenta.

En noviembre pasado surgieron rumores sobre la participación de Von Plessen en la infidelidad de Icardi con la China Suárez y en una entrevista al respecto, Ana Rosenfield, abogada de Wanda expresó sobre la situación: “No es bueno tener un cómplice porque estás involucrando a más personas en una situación”.

“Si se enojó o no, no lo sé. Entiendo que no le debe haber gustado nada que lo haya apañado”, sentenció la letrada acerca del rol del marido de Zaira, a quien se le achaca haber esperado al futbolista en un auto a las afueras del hotel parisino donde ocurrió el encuentro entre el deportista y la actriz.