Wanda Nara, criticada por quejarse de viajar en clase turista: “En medio de personas...”

Wanda Nara perdió un vuelo que tenía programado y debió viajar en clase turista, algo que no es usual para la esposa de Mauro Icardi ya que ella es asidua a volar en primera clase o en aviones privados. Sus declaraciones en redes por no poder viajar como a ella más le gusta se viralizaron y la convirtieron en el blanco de duras críticas en redes.

La mediática subió a su cuenta de TikTok un video polémico en el que ella junto a su estilista y mejor amigo, Kennys Palacios, toman un vuelo normal, pero para ella “el peor de su vida”.

“Bueno, no dormí nada. Estamos en el avión. Tuvimos un montón de problemas. Perdimos el vuelo. Vinimos a las ocho de la mañana y hay un señor resfriado”, empieza el video de la conductora, quien se mostró preocupada con el hecho de enfermarse por viajar con otras personas desconocidas.

“Encima yo estoy en medio. ¿Cómo se dice cuando tienes miedo a enfermarte de cualquier cosa? Sacamos este vuelo en medio de personas y a último momento. La chica me dijo: ‘¿Estás seguro de lo que quieres? El vuelo está muy lleno. Es como el peor vuelo de tu vida’. Estamos desde las ocho de la mañana en el aeropuerto”, expresó.

Wanda Nara ostentó un lujoso reloj en pleno vuelo

Pero no todo fue quejas, ya que Wanda encontró el lado positivo de haber pasado horas en el aeropuerto, algo que no le ocurre muy seguido. “Reservé un montón de cosas, tomamos un cafecito en Louis Vuitton, nos invitaron a un montón de eventos. La gente no podía creer la cantidad de tiempo que le dediqué a cada negocio. Hablé con todos los vendedores. Fui hoy la más simpática”, contó.

Y aprovechó el tiempo que tenía mientras el resto de los pasajeros se acomodaba para mostrar su lujosa compra, un reloj Bvlgari con diamantes, valuado en más de diez mil euros.

“Voy a hacer un unboxing de lo que me compré, de lo que ya me entregaron. Lo otro me lo entregan la próxima vez que venga a Roma”, comentó mientras abría la caja y se probaba el excéntrico reloj con forma de serpiente.

“Vuelo con personas wow Wanda que experiencia única”, fueron los comentarios que se repitieron al pie del video y en las redes en los que se replicó, ya que molestó que se refiriera de forma despectiva hacia el resto de los pasajeros que compartían con ella el avión.