Video: un influencer dijo que “dormir 8 horas es de pobre” y un médico del sueño se burló de sus afirmaciones

El influencer Llados se volvió viral al afirmar que la pobreza es resultado de la pereza, y entre sus opiniones polémicas destaca la idea de que dormir es propio de los “jodidos pobres”. Por esta razón, el médico español Eduard Estivill, especialista en medicina del sueño, humilló al influencer que afirma dormir entre 2 y 4 horas, durante una entrevista en un podcast.

Durante una entrevista en el programa titulado “B3tter Podcast”, le consultaron a Estivill acerca del sueño, ya que el profesional ostenta el título de Especialista Europeo en Medicina del Sueño desde 2012 y es reconocido como una autoridad en este ámbito.

Entre otras preguntas, le mostraron un fragmento de un vídeo de Llados, en el que el influencer afirma que no duerme. “Qué coño 8 horas, eso es de pobres, yo no quiero dormir, mi vida es tan emocionante que no quiero dejar de vivirla”, explicó.

Al acabar el vídeo en el que presume de estilo de vida y de dormir poco, el doctor no dudó en lanzar su veredicto: “Este, en una semana está en mi consultorio. Este señor no sobrevivirá”.

“Durmiendo 3 horas tiene mucha posibilidad de tener accidentes y de que su mente no funcione. Te tienes que reír de esto, este hombre debe tener muchos seguidores, pero científicamente no se aguanta por ningún sitio. Este hombre lo que hace es un numerito”, sentenció el doctor Estivill.