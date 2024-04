Compartió un particular truco para “combatir” el insomnio y causó sensación en las redes (VIDEO)

Un informe del Observatorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la Salud Mental de la población, publicado a principios de 2023, relevó que casi un 76% de los argentinos sufre de problemas para conciliar el sueño. Estas alteraciones se debían a diferentes factores, entre ellos, las crisis económicas, familiares, existenciales o amorosas; la pandemia por Covid-19 o por estrés.

Como solución a este problema que no solo es internacional, sino cada vez más frecuente, una usuaria de la red social de videos cortos, TikTok. compartió un particular truco que, según ella, ayuda a combatir el insomnio.

El video compartido por Callie Galey, oriunda de Mississippi, suma más de 19.2 millones de reproducciones y dura un minuto. Sea o no efectivo su método, lo cierto es que a ella le aseguró “el mejor sueño de (su) vida” y está siendo puesto a prueba por miles de usuarios.

Según explicó la joven en su perfil, el truco consiste en tomar una campera liviana (sudadera) y doblarla por la mitad, de forma que las mangas queden “colgando” hacia afuera. Luego, la prenda debe ser colocada sobre la mitad superior de la cabeza, dejando libre para la respiración la nariz y la boca.

“Luego, cuando te recostés sobre la almohada, tomá las mangas y átalos alrededor de tu cara”, completó la tiktoker. De esa manera, se formará una especie de “casco” que contendrá la cabeza. “Es muy cómodo, no sé cómo explicarlo. Funciona de maravillas”, agregó Callie.

Tras ser consultada sobre cómo llegó a ese descubrimiento, la joven que postea videos sobre ropa, moda y productos de cuidado de la piel, entre otros, simplemente contestó: “Por desesperación”. “Me río de mí misma, pero te juro que funciona, probalo”, añadió en la publicación que casi alcanza los 2.5 millones de me gustas.

Entre los miles de comentarios se puede encontrar opiniones irónicas y escépticas de los internautas, quienes dudan de que el método sea efectivo pero, algunos, están dispuestos a verificar.

“Madre, cuando descubras las persianas vas a alucinar”; “También con un antifaz para dormir se puede, ¿no?”; “Y automáticamente me da una paralisis del sueño”; “Amiga, hacen 45 grados, no puedo”; “Me despertaría pensando que me tomaron de rehén”, escribieron algunos usuarios.

Por otro lado, también hubo gente que respaldó a Callie e incluso ofreció otras alternativas: “Yo me tapaba la cara con una almohada vieja y sí dormía mejor”; “Cuando dormía en el carro o en el avión de esta manera tuve mi mejor sueño”.