“Un vago que vive de los pobres”: Ricardo Canaletti subió la apuesta contra Eduardo Belliboni

En medio de la agitación previa al paro general convocado en contra de la “Ley Bases” y las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, el reconocido periodista Ricardo Canaletti protagonizó un encendido intercambio de opiniones con Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.

Más tarde, en una declaración pública, Canaletti justificó su reacción y profundizó en sus críticas hacia el dirigente social, describiéndolo como “un ladrón de ilusiones” que se sustenta de las clases más desfavorecidas.

El incidente tuvo lugar en el programa televisivo “¿La Ves?”, conducido por Jonatan Viale en el canal TN, donde Canaletti fue invitado para discutir sobre diversos temas de actualidad.

Durante la entrevista, se le preguntó sobre el tenso cruce que mantuvo con Belliboni en el ciclo “Mañanísima”, conducido por Carmen Barbieri. En dicho programa, Canaletti lanzó fuertes críticas contra Belliboni, a quien calificó de “víbora” y solicitó que fuera retirado del aire.

En sus declaraciones posteriores, Canaletti amplió sus argumentos, describiendo a Belliboni como “un vago que vive de los pobres” y acusándolo de beneficiarse económicamente de la intermediación en programas sociales.

“Tiene un bolsillo vacío para mostrar que es pobre y otro bolsillo lleno de plata que retiene de la intermediación (de planes sociales), que es directamente un robo desde una década, por lo menos”, expresó el periodista.

Así había sido el cruce en vivo entre Canaletti y Belliboni

Asimismo, Canaletti criticó la falta de respeto de Belliboni hacia aquellos que trabajan honestamente por su sustento. Enfatizó que, a diferencia del dirigente piquetero, él respeta a las personas que se esfuerzan por salir adelante.

“Yo vivo en este país, y me ajusto como todos porque la plata no alcanza. Pero voy a seguir hablando de política porque me interesa, es un idiota el que no se ocupa de la cosa pública, y porque no puedo soportar más a tipos como Belliboni”, afirmó.

El enfrentamiento entre ambos se produjo cuando Canaletti recriminó a Belliboni durante un móvil en el programa de Carmen Barbieri, tildándolo de “juntapulgas que vive de los pobres” y solicitando su salida del aire.

Ante la insistencia de Canaletti, Belliboni respondió: “Si no quiere debatir no insulte. Usted es una bacteria, tiene un problema conmigo, nos encontramos donde y cuando quieras”.