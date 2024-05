Un inspector bajó a Mercedes Ninci del colectivo mientras cubría el paro general.

Mercedes Ninci vivió un momento de tensión cuando este jueves por la mañana cubría el paro general, que es sin dudas el tema del día. La periodista debió descender de un colectivo al que subió para entrevistar al chofer y así poder mostrar la situación en la calle, pero se encontró con una negativa.

En vivo para Mañanísima, programa que conduce Carmen Barbieri por Eltrece, la periodista recorría las paradas céntricas de la Ciudad de Buenos Aires con la intención de mostrar el panorama y el clima por el paro nacional.

Fue entonces que buscó la palabra de una joven quien no dudó en responderle, pero en ese momento llegaba el colectivo que debía tomarse. Carmen le dio la idea a Mercedes de que suba con la pasajera, para también poder dialogar con el chofer y eventualmente con otros pasajeros.

Así fue que Ninci y el camarógrafo subieron y la periodista estableció un breve diálogo con el conductor del colectivo, quien comentó que él había iniciado su turno a las 5 de la mañana, sin inconvenientes, y que no paró para que no le descuenten el día.

Mercedes Ninci descendió del colectivo a pedido de un inspector

Fue breve la charla con el trabajador porque en la parada siguiente un inspector le pidió a la periodista y al cámara que desciendan de la dupla. “No le gustó nada al inspector que viajemos. Vamos a bajar para que el trabajador no tenga ningún problema”, expresó Ninci.

Para evitar que el chofer tenga problemas con sus supervisores, Mercedes Ninci le aclaró al inspector que no tenía de qué preocuparse. “No quería que tuviera un problema laborar el colectivero porque me le subí”, indicó la cronista.

Y luego siguió con la cobertura en las inmediaciones de Casa Rosada, donde se podía observar poco movimiento de vehículos y de personas a media mañana en esa zona.