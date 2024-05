Bullrich quiso pagar el pasaje de colectivo con una SUBE pero no tenía saldo (VIDEO)

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se vio envuelta en un insólito episodio durante la mañana de este jueves, en la jornada del paro general convocado por la CGT. Decidió tomar un colectivo como gesto de respaldo a los choferes que optaron por no sumarse a la medida de fuerza y continuar trabajando.

Sin embargo, el momento se tornó inesperadamente divertido cuando intentó pagar su boleto utilizando una tarjeta SUBE que no tenía saldo. Al acercar la tarjeta al lector, el conductor del colectivo le indicó que no había suficiente saldo: “Disculpe, no tiene saldo”, le dijo una de las personas que la acompañaba.

Patricia Bullrich

Ante la situación, Bullrich reaccionó con humor: “¡No tiene saldo, viejo!”, provocando risas tanto en el conductor como en los pasajeros del colectivo. Luego, en tono jocoso, comentó sobre la persona que le había prestado la tarjeta: “Es un caradura, no tiene saldo”, dijo riendo.

El momento quedó registrado en video y se volvió viral en las redes sociales, generando diversos comentarios entre los usuarios: “Si lo querés guionar, no te sale”, “Soy fan de mi país con lo bueno y lo malo, imaginate vivir en etc...”

BULLRICH LIQUIDÓ A LA CGT

Minutos antes, en una conferencia de prensa habló con los medios y dejó un contundente mensaje contra el sindicalismo: “Es el paro de la debilidad”.

“A partir del trabajo en coordinación con la secretaría de Transporte de la Nación, el Ministerio de Seguridad recibió los puntos de salida de los micros de las empresas y a las 4 de la mañana estaban todos cubiertos. Rompieron vidrios, le intentaron pinchar las ruedas a otros. Querían impedir que no trabajen. Nosotros hemos desbloqueado muchos lugares para que los colectivos sigan funcionando”, comenzó ante los medios.

“A los que no salieron a trabajar, les digo que agarren sus autos y bicicletas, que las condiciones están dadas para que lo hagan” y luego, ante la consulta de una periodista sobre la CGT, Bullrich lanzó: “Que se dejen de joder y vayan a laburar”.