Bullrich liquidó a la CGT con su mensaje: “Que se dejen de joder y vayan a laburar”

En medio del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló con los medios y dejó un contundente mensaje contra el sindicalismo: “Es el paro de la debilidad”.

En una conferencia de prensa en Constitución, la funcionaria comenzó a decir: “A partir del trabajo en coordinación con la secretaría de Transporte de la Nación, el Ministerio de Seguridad recibió los puntos de salida de los micros de las empresas y a las 4 de la mañana estaban todos cubiertos. Rompieron vidrios, le intentaron pinchar las ruedas a otros. Querían impedir que no trabajen. Nosotros hemos desbloqueado muchos lugares para que los colectivos sigan funcionando”

“A los que no salieron a trabajar, les digo que agarren sus autos y bicicletas, que las condiciones están dadas para que lo hagan” y luego, ante la consulta de una periodista sobre la CGT, Bullrich lanzó: “Que se dejen de joder y vayan a laburar”.

Luego trajo a debate a Alberto Fernández que durante su gestión los sindicatos no le pararon ni usa sola vez: “¿Cómo van a hacer este paro si a Alberto Fernández no le hicieron nada? No hay acatamiento porque la gente necesita y tiene que salir a trabajar”.

A su vez, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, sumó que “hemos detectado que ya hay más de 2300 unidades en la calle, cerca del 40% de lo que es un día normal de transporte, y hay empresas que se siguen sumando. Por primera vez en la historia, la Secretaría de Transporte va a descontar el día a las empresas que no presten sus servicios. A día de hoy se financiaban estas huelgas. Pero nosotros vamos a cortar eso. Las empresas que no han salido hoy a trabajar lo están haciendo por sus negocios con los sindicatos”.

“ARRANCÓ LA MAFIA”

En su cuenta de X la ministra instó a no sumarse a la medida de fuerza y le aseguró protección a aquellos que decidan ir a trabajar. “Arrancó la mafia. No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar. Llamá al 134 y denunciá”, publicó en las primeras horas del paro y sumó: “Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos”.

Sobre las 12 de la noche tuiteó: “HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”.

Asimismo, esta mañana la ministra habló en programas radiales y remarcó: “Desde las 4 de la mañana la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad estamos trabajando para que todo aquel que quiera trabajar lo pueda hacer”.

“Hay muchísimas líneas de colectivos que quieren trabajar. Ya hemos visto actos mafiosos: miguelitos, rotura de vidrios de colectivos que quieren trabajar, bloqueos a empresas”, informó.