El crudo relato de Mercedes Ninci sobre el brutal robo que padeció: “Cuando estás agachada con tus chicos...”

Mercedes Ninci compartió recientemente en sus redes sociales el impactante incidente que ocurrió en su hogar durante la madrugada, cuando sufrió un violento robo.

En una entrevista en el programa Mañanísima de eltrece, la periodista brindó más detalles sobre esta experiencia aterradora que vivió junto a su familia.

“Hace unas semanas nos habían manipulado la cerradura, habían querido entrar. Yo lo había contado en el programa de Eduardo Feinmann en Mitre”, dijo.

“Había avisado también a la Secretaría de Seguridad. Pero bueno, qué sé yo, no sé. También fue un error mío, y esto es importante para que la gente lo sepa. Hay que llamar al 911 para que quede registrado”, explicó Ninci sobre un incidente previo que pudo estar relacionado con el robo actual.

La periodista detalló cómo transcurrió el robo en su hogar, compartiendo momentos angustiantes: “Lo que hicimos fue lo siguiente. Buscábamos teléfonos, no encontramos ningún teléfono. Pero ellos nos habían dicho ‘los teléfonos los vamos a esconder a todos para que ustedes nos llamen a la policía’”.

Mercedes Ninci padeció un violento asalto: la amordazaron

“Pero a nosotros no nos interesan los teléfonos. Ni las computadoras. Yo temblaba que le robaran a Malera la computadora con la que edita cine. Porque ahí tenía mucho material. Pero no. Qué raro”, agregó.

“Entonces, buscamos los teléfonos. No los encontrábamos por ningún lado. Nos asomamos a la calle, no veíamos a nadie. Entonces, uno de los chicos encontró el teléfono”, añadió.

“Yo llamé a Horacio Caride, a mi jefe de la radio, que además es mi amigo, para avisarle. Pero primero llamé al 911. Y después llamé a la radio porque aparte yo entro a la madrugada. Tenía que avisar”, sumó.

La situación se prolongó durante un tiempo que la periodista describió como una eternidad: “Y yo creo que dos horas. No sé, fue una vida. Cuando estás agachada con todos tus chicos así... No, es tremendo. Que viste que, por ejemplo, qué sé yo, una tenía ganas de ir al baño...”.

El violento robo a la casa de Mercedes Ninci

“No sabés qué te puede pasar. No sabés si... Yo lo veía al jefe que estaba tranquilo, pero los otros dos estaban más exaltados. Se ve que pensaban que era millonaria, no sé”, concluyó.