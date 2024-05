Detuvieron a dos sospechosos por el violento robo que sufrió la periodista Mercedes Ninci en su casa

El pasado miércoles, la Policía de Investigaciones de la Ciudad de Buenos Aires arrestó a dos hombres sospechados de haber participado del violento robo que sufrió la periodista Mercedes Ninci. Las detenciones se dieron en el marco de un operativo de elementos de la Comuna 5.

El arresto de los dos hombres ocurrió en la madrugada del miércoles y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo Edgardo Orfila, sigue con la búsqueda para dar con los otros involucrados. Según se supo, serían otras dos personas las que se encuentran prófugas.

Fuentes policiales le confirmaron a Noticias Argentinas que se secuestraron elementos de interés para la investigación.

Fue el pasado 13 de marzo cuando la periodista dormía en su casa de Almagro con sus cuatros hijos de 23, 21, 19 y 16 años; y un sobrino de 25 y fueron sorprendidos por al menos cuatro delincuentes.

La propia víctima contó el horror que vivió a través de las redes sociales. En una publicación subió imágenes de cómo quedaron las habitaciones: “Vivimos un infierno. Un grupo ingresó a casa mientras dormíamos y se llevaron todo”.

“Nos redujeron, nos amordazaron, nos empezaron a empujar, nos tiraron al piso del cuarto de mi hija. Éramos seis y nos tuvieron un montón de tiempo. Revisaron toda la casa y la dieron vuelta completamente”, recordó la comunicadora sobre el hecho.

A este medio informaron que el hecho ocurrió en la calle Guardia Vieja al 4100, en el barrio de Almagro, y que en el lugar trabajaron oficiales de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad.

En el robo, en el que participaron entre cuatro y cinco ladrones, se llevaron dinero y cámaras fotográficas.

Sobre lo sucedido también se pronunció el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien expresó que “hay que investigar, es raro y no queremos hacer conjeturas. Sabían quién era ella. Vamos a trabajar seriamente”.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolf, se manifestó en una línea similar a la del funcionario: “Daría la sensación de que sabían a dónde estaban yendo. El resto lo estamos investigando. No son habituales los robos con privación ilegítima de la libertad si no fuera por la entradera. No es habitual”.