El desafiante mensaje de Mercedes Ninci a Fabiola Yañez para pedirle que entregue su teléfono

Fabiola Yañez debía presentarse ante la Fiscalía española para entregar su teléfono, en el marco de la investigación por supuesta violencia de género contra el expresidente, Alberto Fernández. Y, en ese contexto, Mercedes Ninci le hizo un llamativo pedido público a través de sus redes sociales.

La fiscal asignada en España esperaba a la exprimera dama a las 10 de la mañana (hora España) en un domicilio de Madrid, pero Yañez no acudió al encuentro, por lo que la pericia hasta el momento no se pudo llevar a cabo, aunque hasta el momento la Justicia argentina no había recibido información oficial al respecto.

Sin embargo, esta no es la única instancia en la que Yañez podía entregar el aparato, ya que se conoció que podían reprogramar el encuentro para que esto finalmente suceda. Es que el fin de obtener el celular es la de realizar una “copia forense” de los datos, los que serán enviados a la fiscalía federal de Ramiro González para su análisis, en particular los mensajes entre la periodista y Fernández.

En medio de esta situación, Fabiola compartió un alarmante mensaje en sus historias de Instagram, el que de algún modo expone la razón por la que no puso su teléfono a disposición de la Justicia. “Tengo miedo”, escribió la exprimera dama.

“Tengo miedo”: el enigmático posteo de Fabiola Yañez.

Mercedes Ninci le pidió a Fabiola Yáñez que entregue su teléfono

Lo llamativo fue que en las últimas horas, Mercedes Ninci le solicitó públicamente a Yáñez que entregue su celular. Lo hizo a través de un posteo que compartió en el feed de su cuenta oficial, donde expuso las razones por las que debía entregar el teléfono y le pidió que no tenga miedo.

“Entregá el teléfono Fabiola. Por tu hijo, por vos y por la patria”, escribió la periodista en un imagen y al pie agregó: “El Fiscal Ramiro González dejó abierta la posibilidad para que mañana entregues tu celu a la Justicia Española, así se hace la copia y se puede peritar en nuestro país”.

“Es la única prueba que falta para que el ex Presidente sea llamado a indagatoria. No tengas miedo Fabiola”, agregó Mercedes Ninci, incitando a Fabiola para que colabore con la causa.