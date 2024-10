“Tengo miedo”: el preocupante posteo de Fabiola Yañez

Fabiola Yañez, la exesposa de Alberto Fernández, utilizó su red social Instagram para expresar lo que siente. El mensaje que sorprendió a todos debido a que hace tiempo no hay noticias sobre su situación en España.

“Tengo miedo”, escribió Fabiola Yañez en Instagram, con letras blancas y fondo negro.

Fabiola Yañez y el juicio con Alberto Fernández

La noticia más reciente sobre Fabiola Yañez y su caso con Alberto Fernández indica que la exprimera dama no se presentó ante la Fiscalía española para entregar su celular, en el marco de la investigación por supuesta violencia de género contra el expresidente.

Según fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, la fiscal asignada en España la esperaba a las 10 de la mañana en un domicilio de Madrid, pero Yañez no acudió al encuentro. Como resultado, la pericia no se pudo llevar a cabo, aunque hasta el momento la Justicia argentina no había recibido información oficial al respecto. La solicitud judicial sigue abierta, por lo que se podría reprogramar el procedimiento esta semana. Una vez realizada la “copia forense” de los datos, estos serán enviados a la fiscalía federal de Ramiro González para su análisis, en particular los mensajes entre Yañez y Fernández.

El expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en una foto de archivo

Esta solicitud se formalizó después de que la Cámara Federal de Buenos Aires rechazara un recurso presentado por la defensa de Fernández, que se oponía a realizar el trámite en el extranjero. Posteriormente, la defensa intentó, sin éxito, que un perito participara en la diligencia por videoconferencia, pero el juez de la causa, Julián Ercolini, también rechazó esa petición.

La defensa de Fernández sostenía que el procedimiento debía llevarse a cabo en Argentina para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, argumentando que así se aseguraría la integridad de la evidencia y se minimizarían los riesgos de manipulación o contaminación de los datos. Sin embargo, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah autorizaron la medida en España, indicando que “ningún argumento de la defensa demuestra un perjuicio irreparable” ni arbitrariedad.

Los jueces añadieron que la información se extraerá de un teléfono que ha estado en posesión de la presunta víctima desde el momento de los hechos hasta la actualidad, por lo que la obligación de garantizar la inalterabilidad de los datos está vigente desde que se tuvo conocimiento de los mismos.

