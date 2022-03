Santi Maratea reveló que no quiere formar una familia y quiere adoptar un niño

En los últimos meses, Santi Maratea ha logrado cada vez más y más reconocimiento gracias a sus colectas solidarias, que van desde ayudar con la medicación a una niña, pasando por trasladar a la delegación Argentina de deportistas a competir en Ecuador, hasta lo ocurrido la semana pasada cuando recolectó más de 100 millones para colaborar con los bomberos de Corrientes, quienes combaten el fuego que ha sometido a la provincia.

Tras su exitosa recaudación, el joven se ha instalado en la retina popular al ser invitado en varias programas y hasta se dio el lujo de charlar con Mirtha Legrand, quien lo felicitó por su exitosa tarea solidaria.

El último programa donde el influencer dio el presente fue en “La Noche de la V”, transmitido por la pantalla de América, donde reveló que le gustaría adoptar un niño: “De chico tengo algo con la adopción, me interesa, lo tengo que hacer, y algún día haré”, afirmó Maratea en diálogo con Flor de la V.

“Pero no es tanto que quiera ser padre, sino que lo veo más por el lado de poder ayudar a un pibito que ya nació y que necesita ayuda de un adulto”, explicó Santi.

“Supongo que por ese lado (de adoptar un chico), de suceder algo así terminaría, no obviamente en un lugar paternal. Porque no es que lo que esté buscando sea arma una familia. No todavía. No sé, voy creciendo…”, le dijo el joven a la conductora.

Santi Maratea en Noche de la V.

LA CHARLA ENTRE MIRTHA LEGRAND Y SANTI MARATEA

El pasado miércoles 23 de febrero Santi Maratea aceptó conducir por un día Nadie dice Nada, el programa de radio de Nico Occhiato y dialogó con Mirtha Legrand justo en el día del cumpleaños de la diva.

“Hola, Mirtha, soy Santi Maratea estoy acá con todo el equipo de Nadie dice nada”, dijo el influencer. “Santi, qué suerte que me llamaste”, respondió la Chiqui a lo que él retrucó “No, qué suerte que me atendiste”.

El joven la saludó por su cumpleaños y ella aprovechó para felicitarlo por todo el trabajo y el dinero recaudado para combatir los incendios. “Sos un ejemplo para todos, una maravilla. Te felicito. Lo que has recaudado, Santi, es algo maravilloso”, señaló.

Tras un intercambio buena onda, el influencer fue por más y le propuso: “A mí me parecería increíble tomar un café con vos, sin cámaras. Creo que sos alguien que tiene mucha trayectoria y podrías dar grandes consejos”.

Ella aceptó y pasó a contarle una anécdota: “Hay un actor que se llamaba Pedro Maratea que trabajó conmigo en una película que se llamaba Pasaporte a Río”. Ante la sorpresa y el desconocimiento de Maratea, Mirtha señaló que era muy conocido y lo animó a googlearlo.