En el día de su cumpleaños 95, Mirtha Legrand confirmó que vuelve a la televisión

En entrevista para ‘Intrusos’ con motivo de la celebración de su cumpleaños N° 95, Mirtha Legrand le dio una primicia a Flor de la V con respecto a su vuelta a la televisión como conductora. La diva de los almuerzos dijo: “Si voy a volver, estamos en tratativas”. Cuando le consultaron si regresará en la pantalla de El Trece, Mirtha dejo abierta la puerta a un sorpresivo cambio de canal.

Este miércoles 23 de febrero Mirtha Legrand cumple 95 años y, desde que arrancó el día, no paró de recibir saludos a través de las redes sociales tanto de personalidades del medio, como seguidores y por supuesto, de sus nietos Juana y Nacho Viale.

También dio varias entrevistas para distintos medios, entre ellos para América Tv. En dialogo con Flor de la V, conductora de ‘Intrusos’, la “Chiqui” contó detalles del festejo de sus 95 años. “No puedo más de atender el teléfono. Me llaman mucho del interior, desde las 8 de la mañana que estoy hablando por teléfono. A la noche tengo gente invitada a mi casa: mis amigos y mi familia. Esta vez el festejo es más reducido por la pandemia. Todos con barbijo y todas las ventanas abiertas” expresó Mirtha.

La diva de los almuerzos contó las sensaciones de haber cumplido 95 años. “Estoy muy muy contenta de haber llegado a esta edad. Nunca imagine cuando era chica cumplir esta edad” dijo Mirtha. Por otro lado, explicó cómo se sintió rodeada en este nuevo cumpleaños y además recordó a sus hermanos. “Me siento muy querida, muy agasajada. Desde las 12 de la noche empezaron todos los festejos. Aunque extraño mucho a Goldy, muchísimo. Nos llamábamos siempre a las 12, porque ambas cumplíamos años juntas. A Josecito, mi hermano, también lo extraño. Eramos muy unidos, me he quedado sola” contó “La Chiqui” con dolor.

Mirtha, junto a su hermano José Martínez Suárez, quien falleció en 2019

Mirtha Legrand y su hermana melliza Goldy, quien falleció en 2020

También la diva número 1 narró como continuarán los festejos por la tarde: “A las 6 viene la peinadora y la maquilladora. Uso dos vestidos largos, que anoche me los probé. En la mitad de la fiesta de esta noche, me cambiaré de ropa, como siempre”.

Flor de la V le consultó si volvía a la televisión como conductora de los almuerzos y cenas. Mirtha contestó con contundencia: “Si voy a volver. Estamos en tratativas, pero si voy a volver. Nacho lo está manejando, esta semana se define”. Cuando los panelistas de ‘Intrusos’ le preguntaron si el regreso era en el mismo canal, es decir en El Trece, la respuesta de Mirtha sorprendió: “No puedo decir nada” deslizó entre risas.

¿La "Chiqui" regresará a El Trece? ¿O América Tv?

Luego, Maite Peñoñori le preguntó sobre los aplausos que recibió en su visita al teatro para la obra de Adrian Suar y Diego Peretti. “Me emocionó, lo viví con mucha alegría, placer. Hacia mucho que no sentía los aplausos”. Además, recordó los momentos de cuarentena estricta por la pandemia. “Yo cumplí con todo lo que había que cumplir. Fue muy doloroso no haber estado en la despedida de Goldi” agregó. “Después de la pandemia, no estaba bien. Le pedí a mi neurólogo que quería volver a ser la de antes. Me dijo ‘Trabaje’. Tiene razón, el trabajo es muy importante” contó la número 1.

Para finalizar, Mirtha dio su parecer acerca de los incendios que están ocurriendo en Corrientes. “Estoy al tanto desde que empezaron los incendios. Hable con Maratea hoy. Es una tragedia”. En cuanto a la labor del influencer, la “Chiqui” dijo: “Es una demostración de confianza, de amor que te confíen esa millonada, porque hemos tenido malas experiencias en argentina. No sé qué debate armaron pero que tiene de malo que un joven consiga eso, es una virtud. Es admirable”.