Santi Maratea se la jugó y fue contundente sobre el gobierno de Javier Milei

Santiago Maratea expresó su optimismo con el gobierno de Javier Milei durante una entrevista en el programa +Entrevistas conducido por Luis Novaresio en LN+.

En sus palabras, Maratea afirmó: “Yo lo banco al Pelu, lo quiero decir así”. Además, destacó que percibe un cambio significativo en el panorama político actual, donde lo que anteriormente se consideraba de izquierda ahora tiende a identificarse con la derecha.

Según Maratea, en la actualidad, el discurso asociado a la derecha se centra en defender a los trabajadores, jubilados y vulnerables. Explicó: “Las palabras ‘trabajadores, vulnerables, jubilados’ las encontrás en la boca de Milei, que lo llaman la ultraderecha”. En contraste, señaló que la izquierda ahora se asocia con la defensa de los ricos y políticos millonarios.

El influencer expresó su conexión con los acontecimientos políticos actuales y admitió tener esperanza en la nueva administración que comenzó el 10 de diciembre.

“Siento que la noticia está atrás de ellos y estoy atento en todas las plataformas y en todos lados”, comentó Maratea durante la entrevista.

Maratea reveló que su respaldo a Milei se basa en una experiencia personal. Hace dos años, organizó una colecta para ayudar a las víctimas de los incendios en Corrientes, y Milei lo respaldó públicamente.

Recordó: “Algo muy genuino es que él me bancó a mí. Cuando hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar y me cuestionaron de todos lados, él me salió a bancar. Dijo gritando algo así como que ‘le deberían dar el premio Adam Smith de oro’. Me bancó él nada más y a veces, cuando estás en frente de alguien que es muy manipulador, cuando alguien viene y te banca decís, ‘ah tal vez no estoy tan loco”.

Santi Maratea apuntó contra “los jovenes”

Además, Maratea desestimó las críticas hacia Milei por las políticas de ajuste, describiendo a quienes se oponen a él como personas de entre 35 y 45 años que se sienten jóvenes por asistir a conciertos de artistas como Duki o Dillom.

Según Maratea, estos individuos se resisten a aceptar que ya no son jóvenes y critican a Milei porque sus seguidores son más jóvenes.

“Un tipo de 40/45 años que odia a un joven se lo llama dinosaurio. ¿Quiénes son los dinosaurios hoy? La esperanza no era de la izquierda’, la esperanza es de la derecha, es un cambio de paradigma”, agregó.

En cuanto al apoyo hacia Milei, Maratea reconoció que es un proceso difícil pero destacó que muchas personas respaldan las propuestas del presidente para sacar adelante al país. En sus palabras: “Creo que él avisó a quienes iban a pagar esto, aparte de la casta”.