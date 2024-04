La difícil decisión personal de Santi Maratea por el delicado estado de salud de su papá

Santi Maratea atraviesa un momento personal muy delicado y decidió grabar un video que subió a sus redes, donde contó la dura decisión que tuvo que tomar a raíz de un diagnóstico que recibió su padre. “Les vengo a contar una noticia triste”, aseguró en el clip que subió a sus historias.

El influencer estaba desaparecido de las redes y regresó para compartir con sus millones de seguidores la situación que debe atravesar junto a sus hermanos. Y decidió enfrentarlo y contarlo en Instagram porque se sentía preparado para hacerlo, ya que se prometió no llorar en Instagram.

“No quería contarles más cosas tristes y hoy vengo de nuevo a contarles cosas tristes”, expresó con los ojos llenos de lágrimas. “La primera noticia triste para mí es que me tuve que bajar del proyecto del club de Ezeiza, un proyecto que me hacía muy feliz y le dediqué mucho tiempo, mucha energía, hasta me mudé a Ezeiza para poder estar cerca del club”, contó.

“Me tenía muy entusiasmado pero el motivo por el cual tomé esta decisión es que mi viejo está con cáncer. Una re bronca”, explicó sobre por qué tuvo que tomar esta decisión.

El padre de Santi Maratea tiene cáncer y decidió frenar sus actividades para acompañarlo

La madre de Maratea tomó la decisión de terminar con su vida años atrás, por lo que solo quedaron su padre, él y sus hermanos. Esto hace que la familia esté aún más unida ante una noticia que sacudió a todos y a una enfermedad a la que deben hacerle frente en familia.

“No hay mucho para explicar, me imagino que entenderán de lo que estoy hablando. No me quiero poner triste y hablar del tema no me pone muy contento”, contó Santi Maratea visiblemente movilizado por la salud de su papá.

“Mi familia está pasando por un momento delicado y es momento para enfocarme en mi viejo y mis hermanos”, explicó el influencer en sus historias junto al emoji de un corazón.