Video: reapareció Santi Maratea y descargó su bronca contra los kirchneristas que lo critican

El influencer Santiago Maratea utilizó su cuenta de Instagram para expresar su frustración y enojo contra el kirchnerismo, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales.

En una serie de historias en su perfil de Instagram, Maratea respondió a cuestionamientos y críticas que recibió. Comenzó abordando los señalamientos sobre su papel en campañas solidarias y lanzó una serie de preguntas irónicas: “¿Qué se piensan, que les voy a dar guita a todos los jubilados, comida a todos los comedios, apago a los incendios? ¿Algo más querés que haga?”.

“Se lo podrían exigir a otra persona, agarrá a tu artista favorito, que tiene un montón de llegada, y pedile que haga eso”, dijo el joven, que ayudó a Independiente en una colecta para poder pagar deudas.

“Todos los que preguntan ‘dónde está Maratea ahora’, cuando entrás a su perfil son kirchneristas. Amigos, si vos sos kirchnerista, no podés correrme con el ‘donde estás ahora’. Porque uno de los principales motivos por los cuales desaparecí un poco de las redes y los medios es porque la opereta mediática que hubo en mi contra el año pasado fue terrible. Me quemó la cabeza”, reveló tras estar un tiempo fuera del mundo del internet.

Luego acusó a Diego Brancatelli y medios filokirchneristas de llevar a cabo una campaña en su contra: “Periodistas como (Diego) Brancatelli, medios como El Destape, C5N... toda gente que estaba bancada con plata del Gobierno. ¿Para qué? Para instalar mentiras”.

“Después lo veías a Brancatelli en Qatar, Dubai, Nueva York... parecía Tini el gordo ese, ¿con qué plata? Con plata del Estado que la usaban en operar contra ciertas personas”, dijo con bronca en sus historias de Instagram. “La opereta mediática e institucional que hizo el kirchnerismo contra mi persona, con plata del Estado... así que chúpenme bien la....”, continuó.

Luego, el joven mencionó que recibió denuncias durante el último año: “El año pasado, en una misma semana a mí me llegó una intimación de AFIP, de AGIP, de IGJ y una denuncia penal. Todo quedó en la nada, porque no encontraron nada. No me pueden correr con nada. Vayan a correr a los periodistas de C5N que viven en barrios cerrados, que viajan por el mundo, que tienen autazos...”.

El influencer no se guardó nada y también apuntó directamente contra Alberto Fernández: “Cuando se estaba incendiando todo Corrientes, Alberto Fernández estaba atajando penales en la playa. ¿Alguien le exigió algo a Alberto? No. Chicos, para eso llamemos al Dibu Martínez para que sea presidente. ¿Quién tuvo que ir a solucionar el tema de los incendios? Yo”.

Alberto Fernández, "arquero" en Mar de Ajó

Finalmente, Maratea concluyó su furioso descargo: “Me tuve que bancar a Charo López, Martín Garabal y otros pelotudos que saltaron a bardearme diciendo que yo hacía antipolítica, porque de eso tenía que encargarse el Estado. Tenías a un presidente atajando penales en Miramar y a Sergio Berni que en vez de traer soluciones trae problemas. ¿Qué antipolítica? Soy un argentino que defiende su país, su tierra. Los políticas acá no hacen nada. Vayan a exigirle ahora a Alberto, con toda la guita que está gastando en España, sabes cómo apagas todos los incendios de la Patagonia”