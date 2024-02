Dady Brieva y su participación en el film Paisaje: “Celebro que en Mendoza sigan haciendo cine”

“Paisaje” es el segundo film del director mendocino Matías Rojo, que se estrenará el 15 de febrero en salas y que fue rodado íntegramente en Uspallata, con la participación especial de Dady Brieva y un elenco integrado por Ailín Salas, Juan Luppi y María Ucedo, además de actores y actrices locales.

En este film, Brieva saca a relucir sus mejores dotes actorales en un personaje áspero, con reminiscencias al que le tocó encarnar en “El ciudadano ilustre”, pero con un trabajo muy delicado en las sutilezas y profundidades de un rol paterno “a la antigua”. En él, tironea del vínculo con su hijo mayor, al punto de empujarlo a tomar decisiones que ponen en riesgo su vida y la de su incipiente familia.

Sinopsis de “Paisaje”

Leandro y Eugenia, una pareja que cursa el octavo mes de embarazo, regresa de sus vacaciones familiares de manera impulsiva. Hay algo en la relación con su padre que a Leandro lo altera. En el camino su auto falla y quedan varados en medio de la montaña. El frío, la noche inminente y las contracciones de Eugenia los empujan a buscar ayuda y reparo. La decisión trae consecuencias insospechadas.

“Paisaje” fue rodada enteramente en la localidad de Uspallata y alrededores, durante cuatro semanas. El guion está escrito por Pablo Longo, basado en una obra teatral propia del mismo nombre. Este largometraje de ficción fue financiado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), producido por Madraza. Recibió también el respaldo del Gobierno de Mendoza, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, y del programa Mendoza Activa que impulsa el Ministerio de Economía de la provincia. También cuenta con el apoyo del Municipio de Las Heras, así como del Gobierno de Entre Ríos.

Por otro lado, Dady Brieva visitó recientemente la provincia por la filmación de otra película, “La Virgen de la Tosquera”, de Laura Casabe, basada en dos cuentos de Mariana Enriquez. “En esto, he descubierto algo de Mendoza que es realmente impresionante, que no tiene ninguna otra gobernación popular. La verdad me saco el sombrero”, dice el actor al comienzo de la entrevista con Los Andes.

¿Te referís a la política audiovisual?

Es una operativa que hacen a través de una ley de hace como 10 años que la tiene Mendoza, que no la han sacado y que sigue produciendo. El año pasado se hicieron 12 o 14 películas con este sistema, la verdad es bueno.

¿Crees que Mendoza se puede convertir en un en un polo audiovisual fuerte?

Ya lo es, lo que pasa que como la mayoría de las cosas que ocurren en las provincias, no transitan el terreno nacional. Yo hice siete películas en mi vida, una la dirigí, otra con Francella, otra fue “Más que un hombre”, “4x4″... No soy un tipo que haya trabajado mucho en cine. Pero de esas siete, dos se hicieron en Mendoza. Es realmente impresionante, grabamos en Godoy Cruz, simulamos el conurbano bonaerense, y entré a indagar porque me llamó muchísimo la atención. Lo comenté con mis compañeros, no pertenezco a las filas de Cornejo y no sé cuánto tiene que ver pero realmente celebro mucho que eso ocurra, porque involucra remiseros, combis, hoteles, gente de catering, actores mendocinos.

¿Cómo fue tu participación en Paisaje?

Paisaje lo hice hace dos años, en Uspallata, al lado de un centro energético de una amiga mía, donde hay una comunidad de pueblos originarios y fuimos a grabar ahí.

¿Cuando te lo propusieron qué pensaste?

No, yo no pienso, soy actor (bromea). Me tiene que calzar. Me pasó que me ofrecieron hacer algo con Diego Luna y Gael García Bernal, en una película que se va a llamar “La máquina” y no la pude hacer por cuestiones de agenda. Ésta, (Paisaje) cuenta la historia de relaciones padre e hijo, un parto, cosas de suspenso…

¿Construiste el personaje por experiencias previas?

Yo no sé mucho cómo hago lo que hago. Sé qué hago, me paro donde me tengo que parar, y le doy. Después el director dice, “hacelo así, hacelo asá. No lo hagas tanto, bajalo, subilo ponelo acá” y yo lo voy moldeando. En ese sentido soy muy orgánico cuando me enfrento a hacer un trabajo.

Se siente muy visceral tu personaje

Tuve que hacer esta cosa de padre medio rudo, seco, antiguo, casi cínico. Está muy lejos de lo que soy. Yo soy un esclavo de mis hijos, he hecho muchas boludeces tratando de justificar cosas de mis hijos, así que no dice mucho de mí este personaje. Yo tuve a mi viejo que fue comisario y me crié en un rigor que no me gusta. Siempre apelo a que lo entiendan y que es un mal negocio hacer cagadas.

¿Cuál es para vos el mensaje de la película?

La verdad no sé si tiene mensaje. Viste que uno la hace, la editan como un año después y deciden tomar un rumbo que puede ser diferente al que tenía el guion original, queda como otra cosa. No estoy disconforme con lo que quedó, pero quedó como una película abierta. Por supuesto que se grabaron otras cosas y después van eligiendo cuál es el final. Pero habla básicamente de relaciones, inclusive la película se llamaba “Paisaje interior”, después dejaron solo “Paisaje”.

¿Cómo te sentiste con el director y los actores locales?

Las producciones han cambiado mucho este ejercicio que lleva Mendoza desde hace diez años. Ya no son los muchachos de provincia que orejean lo de Buenos Aires, que viajan una vez cada tanto, se desayunan un montón de cosas y vuelven a trabajarlo acá. Ahora encontrás gente que ya está aceitada y están al pié del cañón. En el caso de Matías (Rojo, el director) y los asistentes, yo los ví muy solventes, muy seguros.

¿Cómo te llevas con las plataformas, crees que ayudan a que haya más producciones locales o que, por el contrario, globalizan todo bajo una misma línea creativa diferente al cine nacional?

Me gustan. A nosotros nos generan mucho laburo, por supuesto las plataformas cuando vienen afuera saben los números que se manejan acá, vienen con mucho poder y saben que acá hay falta de trabajo. No te digo que se aprovechan de eso, pero algo parecido, y a su vez generan mucho trabajo, eso está piola.

¿Extrañas trabajar en televisión?

A mí me gusta la tele abierta, pero extrañarla, no. Ya no tendría mucho que hacer. “Gasoleros”, “Campeones”, “El sodero de mi vida”, “Agrandadytos”, “Dadyvertido”, “Los secretos de papá”, esas cosas mucho que ya no se dan, son de una televisión de otra época que era muy linda. Yo participé en el primer “Bailando”, éramos ocho parejas y la gente veía cómo tipos que no bailaban, bailaban.

Sobre el final de la entrevista, Dady dejó claro que “soy un tipo amplio en mis en mis apreciaciones y lo que está bien me gusta recalcarlo. Y si viene del lado de enfrente de mi ideología, lo recalcó tres veces más, porque le doy el doble valor ¿me entendés? Así que me gustaría que quede claro que estoy muy a gusto y muy orgulloso de que en Mendoza estén laburando con todo esto que se ha creado hace mucho tiempo y que se sigue sosteniendo, lo celebro muchísimo”.

