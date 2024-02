Matías Rojo, director de Paisaje: “Dady es un actor que me interesa mucho”

El film “Paisaje”, dirigido por Matías Rojo y rodado íntegramente en Uspallata, tuvo su estreno en salas y permaneció durante dos semanas en los cines locales del Shoppìng y Palmares, al igual que en importantes cines a nivel nacional.

En la película, los mendocinos podemos identificar claramente algunas locaciones, a través de las cuales los personajes también logran acercamiento emocional con el espectador: conocemos los lugares por donde transitan, sean geográficos o personales.

En ese recorrido, la figura de Dady Brieva se mantiene sólida, un tanto imprevisible y atemorizante, desaprensiva y fría, frente a un hijo que está intentando, tardíamente, romper el cascarón, crecer y salir al mundo antes de que las circunstancias lo pasen por encima.

En ese contexto, Brieva logra ser el punto de anclaje, la partícula supermasiva que arrastra a los elementos de la pequeña constelación familiar a su antojo.

Captura de la película "Paisaje"

“Nosotros estábamos buscando actores de su generación y en un momento a Dady le acercan el guión, lo lee y le encanta. Yo ya estaba saltando en una pata porque es un actor que a mí me interesa mucho, por lo que ha venido haciendo en cine, sobre todo en ‘4x4′ y en ‘El ciudadano ilustre’. Me parece que es un actor con mucha trayectoria con mucha presencia y que también logró estar en un registro totalmente distinto a lo que a lo que lo hemos visto en otros lugares”, y agregó “lo que a mí me pareció más importante es cómo entendió el personaje y cómo pudo leer el conflicto de ese padre, humanizarlo y no transformarlo en algo de una sola arista, sino permitió que el personaje fuera más complejo”, asegura el director. “Hoy solo lo veo a él, no podría haber sido otro”.

En cuanto a la relación entre ambos, Rojo destacó la flexibilidad actoral de Brieva que permitió ahondar un personaje que, de lo contrario, se podría haber perdido en la superficialidad de la rudeza. “Lo he hablado con él y para mí ahí está un poco el secreto: se entregó el presente del momento, de lo que conoció y lo construyó desde el vínculo con el hijo en el momento de cada escena. Es verdad que uno como director lo acompaña, pero también hay una generosidad de él y una entrega de mucho oficio”.

Rojo también destacó su propio aprendizaje a partir del trabajo con Dady: “Yo aprendí mucho de su oficio al dirigirlo porque él me proponía cosas que funcionaban para cámara, por ejemplo que tienen que ver con su oficio”.

En cuanto a las facetas que despliega el personaje de Brieva, el director hace referencia al desarrollo que logra en pocas escenas en las que transita de la rigidez al afecto: “Para mí la hipótesis en el personaje es la relación entre padre e hijo, y un hijo que va a ser padre, no? La llegada de un nuevo integrante de la familia permite que se re vinculen todos de otra manera”.

Captura de la película "Paisaje"

Buena parte de la trama mantiene al espectador atento a las circunstancias cada vez más complejas que debe atravesar el personaje principal, Leandro, (Juan Luppi) cuando su auto se avería en medio de las inhóspitas tierras de Uspallata, se acerca la noche y debe encontrar un refugio para él, su pareja y el bebé que viene en camino. Tales circunstancias comienzan a dejar en evidencia las iniquidades individuales, tan ríspidas como la tierra que los rodea.

Desde su perspectiva como director, Rojo analiza ese tramo del film: “No veo tanto el egoísmo del resto de los personajes como su identidad (de Leandro), quién es él, cómo ese momento donde de alguna manera se encuentra perdido en ese lugar es también la transición de dejar de ser hijo para pasar a ser padre, cómo cada uno sí tiene un ‘para qué’ y que él no termina de encontrar cuál es su espacio en ese reacomodo de roles” asegura el director y remata: “Creo que tiene más que ver con que él no sabe qué va a hacer con eso que le está pasando, pero a su vez respondiendo un montón de expectativas que carga como hijo y futuro padre”.

En cuanto al título de la película, el Rojo rescata la imagen real y la contrasta con la metáfora: “El nombre tiene tiene un poco que ver también con cómo el paisaje bello e ideal se va transformando en algo hostil, cómo los fotogénicos de ese lugar, a medida que vamos transitando, se va oscureciendo y va mostrando su verdadera naturaleza”, concluye.

Acerca del director

Matías Rojo nació en Mendoza, es licenciado en Sociología, título otorgado por la UnCuyo, y realizador de cine, recibido en la ERCCyV (Escuela Regional Cuyo de Cine y Video). Se especializó en Innovación Cinematográfica y Desarrollo de Proyectos Cinematográficos en la Universidad Internacional de Valencia, España.

Escribió y dirigió el largometraje “Algunos días sin música” (2013), estrenado en cines comerciales y selección oficial en festivales como Mar del Plata, Huelva, La Habana, Gramado, Múnich, Friburgo, Cine de las Alturas entre muchos otros. Premiada como Mejor Ópera Prima en MAFICI 2015.

Coescribió y codirigió la serie de culto “Mamut” (estreno en 2017, Canal Siete Mendoza y emitida en canal Acequia). En 2018 dirigió la elogiada serie “Mudanza” (disponible en Cine.ar). Ganadora del Martin Fierro 2019 como Mejor Ficción Federal.

Ha dirigido spots publicitarios para marcas como Trivento, Gobierno de Mendoza, Wines Of Argentina, Clos de los Siete, Fond de Cave, Bemberg Estate Wines, El Esteco, Trapiche y Navarro Correas. En el año 2022 fue Director Audiovisual de la prestigiosa Fiesta Nacional de la Vendimia. Ha sido galardonado con el Premio Raíces 2014 categoría Artes, Premio Escenario 2014 Mejor Largometraje y Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2013 del Consejo Empresario Mendocino.

“Paisaje” protagonizado por Ailin Salas, Juan Luppi, Dady Brieva y Maria Ucedo, es su segundo largometraje.

FICHA TÉCNICA

Paisaje (Argentina, 2024) | Thriller

Calificación SAM 13 c/reservas | Distribución Batata Films

Dirección: Matías Rojo

Guión: Pablo Longo

Asistencia de Dirección: Diego Savignano

Producción: Sergio Mazza, Paula Mastellone y Miguel Ángel Mazza

Compañía Productora: Madraza S.A.S.

Dirección de Producción: Emma Saccavino

Dirección de Arte: Renata Casnati

Dirección de Fotografía: Maxi Becci

Música: Nicolás Moro

Dirección de Sonido: Maxi Gorriti

Montaje: Sofía Merle

Vestuario: Victoria Jordá

Colorista: Agustin Vidal

Maquillaje: Laura Mendoza

Elenco: Ailín Salas, Juan Luppi, Dady Brieva, María Ucedo, Francisco Tonidandel, Diego Quiroga, Salome Boustani, Jorge Fornes, Alejandra Trigueros, Roberto Acosta.