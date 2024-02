Como Lali y Dillom, Molotov estalló contra Milei con un fuerte mensaje en el Cosquín Rock

El Cosquín Rock 2024 se convirtió en un espacio de expresión política, donde varios artistas aprovecharon el escenario para manifestarse en contra del Gobierno de Javier Milei. A Lali Espósito y Dillom se le sumó la banda mexicana Molotov.

EL FUERTE MENSAJE DE MOLOTOV CONTRA MILEI

La mítica banda, conocida por sus letras provocativas y críticas, decidió enviar un fuerte mensaje contra Javier Milei durante su actuación en el día 2 del festival. Mientras interpretaban su tema “Puto” dirigieron palabras contundentes: “Voy a aprovechar este espacio para decir que: La patria no se vende, hijos de su puta madre”, expresó el vocalista y guitarrista Tito Fuentes, respaldado por un mensaje en la pantalla del escenario que rezaba: “La patria no se vende”.

"La patria no se vende", el mensaje de Molotov durante su presentación en el Cosquín Rock.

Lo mismo hicieron cuando cantaron una de sus canciones más reconocidas “Gimme Tha Power”.

Lali contra Milei en el Cosquín Rock: qué dijo

En el caso de Lali, antes de interpretar uno de sus temas, la artista aprovechó el escenario para compartir una reflexión con su audiencia. “Este es un show muy especial para mí porque no solamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento. Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy”, comenzó.

“Pensé un montón que decir. Ustedes imaginen el contexto. Lo más importante, al menos para mí, es que esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás”, subrayó, recibiendo la ovación del público.

La ex Casi Ángeles concluyó: “Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria... Todos”.

Por su parte, Dillom desde el escenario Norte del evento musical modificó la letra de la canción “Sr. Cobranza” y apuntó contra el ministro de Economía con el verso: “Me muevo para aquí, me muevo para allá, a Caputo en la plaza lo tienen que matar”.