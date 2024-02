La respuesta de Lali en el Cosquín Rock tras un nuevo cruce con Milei: “Para los antipatria”

En su presentación en el festival Cosquín Rock, Lali Espósito no solo deslumbró con su talento musical, sino que también, fiel a su estilo, incorporó un componente político en respuesta a críticas vertidas por el presidente Javier Milei. El mandatario había compartido una publicación de un usuario cuestionando la participación de Lali en el evento.

Antes de interpretar uno de sus temas, la artista aprovechó el escenario para compartir una reflexión con su audiencia. “Este es un show muy especial para mí porque no solamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento. Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy”, comenzó.

“Pensé un montón que decir. Ustedes imaginen el contexto. Lo más importante, al menos para mí, es que esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás”, subrayó, recibiendo la ovación del público.

La ex Casi Ángeles concluyó: “Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria... Todos”.

En otro momento de su actuación, Lali modificó la letra de una de sus canciones, “Quiénes son?”. La versión original incluye la línea “Que si fumo, que si vivo, que si digo. Que si bebo, que si a tantas me he besado”. Sin embargo, en esta ocasión, la artista reemplazó la última parte por “que si vivo del Estado”, generando nuevamente la aprobación y el aplauso de los asistentes.

LOS TUITS DE MILEI SOBRE LALI

Tras la presentación de Lali en el Cosquín, el presidente Javier Milei hizo una serie de retuits sobre la cantante: “Más antipatria que Lali Depósito que vive de los pobres no hay”, “6 de cada 10 chicos no tienen para comer porque tu música se come la comida de ellos. Qué peligroso, qué triste”, “Sí, vivís del Estado, del pueblo, hasta del pobre que no come”, dicen algunas de las publicaciones que reposteó Milei.

Los retuits de Milei sobre la presentación de Lali en el Cosquín. Foto: captura.

Los retuits de Milei sobre la presentación de Lali en el Cosquín. Foto: captura.

Los retuits de Milei sobre la presentación de Lali en el Cosquín. Foto: captura.

Los retuits de Milei sobre la presentación de Lali en el Cosquín. Foto: captura.

Los retuits de Milei sobre la presentación de Lali en el Cosquín. Foto: captura.

Los retuits de Milei sobre la presentación de Lali en el Cosquín. Foto: captura.

Los retuits de Milei sobre la presentación de Lali en el Cosquín. Foto: captura.