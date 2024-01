La dura respuesta de Lali Espósito a Milei y los libertarios: “No me permito que...”

Tras varios días siendo tendencia y hasta mencionada por el presidente Javier Milei para chicanear al gobernador de La Rioja por la falta de fondos, la cantante y actriz Lali Espósito salió al cruce de sus haters y de todos aquellos que la han cuestionado por su posición política.

Lali en OLGA: qué le dijo a Milei y los libertarios

En una entrevista en Punta del Este con los conductores de “Paraíso fiscal”, el programa del canal de streaming “Olga”, la creadora de “Disciplina” se refirió este lunes por la mañana a los ataques que recibe en las redes sociales desde aquella vez, tras las elecciones PASO de agosto, cuando dijo “Qué peligroso, qué triste” porque Milei había sido el más votado por los argentinos.

Lali habló de las “balas” que recibe frecuentemente por parte de los simpatizantes libertarios, pero evitó meterse en el barro y aseguró: “No me duelen las trompadas externas. No sé si me sacaron una especie de fibra que era la que tomaba ese tipo de situación. Como que la bala por bala, no me toca. Esas mierditas... Yo creo que es una pulsión de vida y no me permito que esa bala me toque”.

“La bala por la bala es decir cualquier cosa. Últimamente, muchísimo. La utilización de alguien para otros objetivos. Esas balas no me entran”, señaló la protagonista de “Casi ángeles”.

La respuesta de Lali Espósito a Milei y los libertarios que la atacan: “No me permito que...”

La cantautora manifestó que “se dice cualquier cosa” hoy en las redes sociales y afirmó: “Intento no entrar porque no tiene que ver con mi construcción real, sino con lo que el otro quiere creer”.

“En esto público, hay de todo, hay gente que quiere que seas lo que ellos quieren que seas. Y después está la verdad, lo que uno intenta expresar como artista, como individuo. Las balas que sí me entran son las que tienen que ver como mujer en la industria. Realmente nosotras esquivamos un montón de balas. Cuando una empieza a hablar de libertad, sos pu... Cuando uno empieza a querer vivir otro tipo de cosas, la maternidad”, amplió.

Lali citó a su último cortometraje para los temas “Baum Baum” y “Corazón perdido” y lo que pasa con quienes la critican: “Yo puedo expresar lo mejor que puedo, la complejidad que siento con lo que me pasa, y aun así se va a resumir todo a algo banal, tonto y pequeño”.

VIDEO: LALI LE CONTESTA A MILEI Y LOS LIBERTARIOS

Milei contra Quintela: “Si contrata a Lali Espósito y no le paga a la policía, no es problema nuestro”

El presidente Javier Milei cruzó el fin de semana al gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, tras sus declaraciones, reclamándole al Gobierno nacional el pago de una supuesta deuda con su provincia. Esto, en criterio del riojano, derivó en una protesta de las fuerzas de seguridad.

“Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos... Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la Policía, no es problema nuestro”, lanzó el jefe de Estado en diálogo a radio Mitre, recordando cuando la artista pop fue contratada para el Festival de la Chaya con fondos públicos.

Al odio, las mentiras , la utilización y las fake news . ♥️ pic.twitter.com/IGhi1voYjd — Lali (@lalioficial) January 14, 2024

