Lali habló del “delirio” de sus shows con “la plata del pueblo” y mandó al frente a todos sus colegas

Después de días de ser tendencia en las redes sociales y de ser mencionada por el presidente Javier Milei para chicanear al gobernador de La Rioja por la falta de fondos, la cantante y actriz Lali Espósito se defendió en el programa LAM, abordando las acusaciones en su contra por los shows millonarios con plata del Estado.

“Quizás el problema es que la espuma está siendo necesaria para algunos. No debería existir, la espuma se hace cuando algo merece que se haga espuma”, comenzó la estrella pop antes de referirse a las acusaciones relacionadas con sus presentaciones municipales.

“En el mundo de la cultura es muy fácil averiguar cómo son las cosas. En mi caso, se metieron con la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo, una cosa no solo de un delirio absoluto, sino que la discusión debería ser: Yo en mi gobierno, por ejemplo, ‘no quiero shows’, no quiero que haya plata para cultura para shows gratuitos para la gente”, se defendió.

La artista destacó que no salta ni se enoja porque comprende que “la espuma la están necesitando”. “No me gusta ser el centro, pero tengo la tranquilidad de quién soy. Sé que cuando he hecho shows municipales, la alegría siempre es: además de yo vivir de lo que hago, hay 200 o más familias trabajando en esos shows”.

Además, remarcó: “No es verdad esa cuestión de que quieren crear la imagen de un artista individual viviendo de plata que es del pueblo. No lo necesito, por suerte hago publicidad, películas, series”.

Lali hizo hincapié en que “hay que entender que en esos shows gratuitos para la gente trabajan miles de familias” y que “todos los artistas que conozco, todos, han hecho shows para municipios”.

“Me expreso porque ocupo un lugar mainstream en la industria de la música, pero hay millones de artistas en Argentina que no tienen esta cámara este micrófono y necesitan que la cultura sea apoyada y no denigrada, que es lo que siento que está sucediendo”, concluyó.