Lali Espósito se baja de los escenarios y hará su gran despedida en febrero

Lali Espósito sorprendió a sus fanáticos al hacer pública una noticia inesperada, la que mantiene expectantes a todos los que la siguen por su música. Es que la cantante confirmó que estará en el escenario del Cosquín Rock en febrero, pero advirtió que este será su último show.

Como pocas, la artista tiene un gran feedback con el público que la sigue y aprovecha las redes sociales para no perder el contacto con su gente. Es por eso que es muy activa en Instagram y en Twitter, plataforma que usa para dar mensajes serios y no tanto.

Esta vez, anunció en “X” (ex Twitter), pero también replicó en sus otras redes que se despedirá de los escenarios por un tiempo, debido a que tiene otros proyectos que atender. Esta claro que no será para siempre, pero se harán esperar los shows de la artista que representa al país en diferentes partes del mundo.

Vendimia 2023: Lali Espósito presentó el Disciplina Tour en el teatro griego Frank Romero Day (Mariana Villa / Los Andes)

Lali se despide por un tiempo de los escenarios y lo hará en el Cosquín Rock

Fiel a su estilo, la actriz y cantante escribió un breve comunicado y se refirió a cómo será este año para ella en cuanto a lo laboral. Sin embargo, no brindó detalles sobre qué hará en los próximos meses, pero sí quedó claro que no la veremos en un escenario, al menos no como sus fans esperan.

“Che....Voy a cantar en el Cosquin Rock de este año!!!! Cuando empecé con la música hace 10 años me parecía un sueño enorme . Y va a pasar. Nos vemos el 10 de feb Amores!”, arrancó su publicación y se mostró emocionada por formar parte de uno de los festivales más grandes del país.

Lali Espósito se despide en el Cosquín Rock. Captura de pantalla.

“Ya nos vamos despidiendo de los escenarios por un raaaato que se vienen cosas nuevas... Estamos preparando alto show eh”, cerró y de esta manera, sin especificar por cuánto tiempo será, dejó en claro que su despedida sería por un largo tiempo.

Tampoco detalló si se debe a que se pondrá a trabajar en un nuevo disco o si tiene otros proyectos actorales o televisivos, como fue el caso de La Voz Argentina, que no le permitirá preparar sus shows y hacer gira como hizo en el último año.