Pidieron que Fabián Gianola sea procesado por la denuncia de abuso sexual de Fernanda Meneses

En el año 2019, el actor Fabián Gianola fue acusado de abuso sexual por Fernanda Meneses y el importante caso hoy tendría un nuevo avance. Según se ha dado a conocer, se solicitó el procesamiento del mismo sin prisión preventiva.

Fabián Gianola fue sobreseído en primera instancia en dos de las tres causas pero las denunciantes apelarán (Instagram).

De acuerdo a los detalles que expresa la causa penal, se lo consideró “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”. Asimismo, en el documento expuesto por Fernanda Meneses dice: ”En el marco de los presentes actuados continúan con plena vigencia dos hechos de los que resultó víctima Fernanda Meneses y por los que Gianola cuenta con falta de mérito”.

Fabián Gianola y Fernanda Meneses. (Archivo)

En paralelo a esto, el artista tiene asignado un juicio oral donde se lo juzgará por el presunto abuso sexual luego de que la locutora Viviana Aguirre también lo acusara.

Fabián Gianola y las denuncias en su contra

Fabián Gianola está en todos los portales después de conocerse que fue imputado por seis denuncias de abuso sexual y citado a indagatoria en diciembre de 2021.

Fabián Gianola y Viviana Aguirre cuando trabajaban juntos en radio

En 2019, la locutora Viviana Aguirre denunció haber sido abusada por Fabián Gianola, con quien compartía un programa radial. En lo expuesto, la mujer dijo: “Este señor me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete. Me metió la mano, los dedos. Encima los cuatro dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada”.

La actriz Fernanda Meneses se suma a la lista de las denunciantes y ella reveló: “Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras”.

La actriz Fernanda Meneses denunció ante la Justicia a Fabián Gianola por abuso sexual

Según el relato, esa situación la vivió en 2018 cuando decidió no callarse. “Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron. Tit y Claudio María estaban esperando para grabar y no sé si se dieron cuenta. Fue una tortura ese día para mí”.