Otra grave e impactante denuncia de una actriz contra Fabian Gianola: “Me arrinconó sacando su pene”

Fabian Gianola recibió otra denuncia más de abuso sexual, por parte de la actriz Mabel Gagino, de 70 años. La actriz narró que el abuso sucedió durante el año 1993, cuando ambos trabajaban juntos en la obra ‘Los intereses creados’. Mabel rompió el silencio después de 30 años y contó que Gianola la arrinconó sacando su pene y, además le pedía que le muestre sus pezones. La actriz lo catalogó de “perverso”.

La actriz Mabel Gagino se animó y acusó a Fabian Gianola de haberle producido abusos sexuales mientras trabajaban juntos en una obra de teatro. Las declaraciones se dieron en el programa ‘A la tarde’ de América TV, conducido por Karina Mazzocco.

Mabel empezó narrando su terrible experiencia de la siguiente manera. “En los ensayos comenzó a quebrarme. Año 1993... Ya vivía una situación de violencia en mi matrimonio, y lo que pasa es que estos señores captan el momento de vulnerabilidad. Si hoy Fabian se me acerca y me hace la décima parte le bajo los dientes de un cachetazo. Pero yo en ese momento no me podía defender porque estaba viviendo una grave situación familiar y además era el director de la obra”.

El actor Fabian Gianola y una nueva denuncia de abuso en su contra

“Me hostigó durante todos los ensayos, diciéndome cosas por lo bajo. Lo veía y me paralizaba”, afirmó. “Cada vez que pasaba a su lado me decía “mostrame los pezones”. Yo le decía, déjate de joder Fabian y me iba. Entonces me decía claro no me los mostras porque los debe tener feos, los debes tener negros y peludos”, contó la actriz ante la sorpresa de Karina Mazzocco.

El relato de Mabel se puso cada vez más duro. La actriz contó que lleva años de terapia por todo lo que vivió. “Tengo una revolución de emociones. Estoy conmocionada... Cuando te abusan sentís culpa. Tardé mucho en entender. Me envenenó durante 30 años, es un cínico”, expresó y Débora D´Amato conmovida hasta las lágrimas le agradeció el gesto de haber decidido hablar.

Luego, Gagino explicó su decisión de hablar frente a las cámaras: “Vine porque a las demás víctimas no le creyeron. Me parece una falta de respeto que una jueza mujer dictara una falta de mérito porque Fabian Gianola es un psicópata de libro”.

La entrevista fue escalando y la narración de Mabel fue cada más cruda y angustiante. “Voy a un camarín a llevarle algo a una actriz, que no voy a nombrar porque no sé dónde está; ella era amante de Fabián, que estaba recién casado. Cuando entro, él viene atrás y me empieza a decir ‘mostrame los pezones, mostrame los pezones’”, contó Mabel.

“Él agarra y me dice ‘dale, mostrame los pezones que yo te muestro la poronga’. Y sacó el pene, sacó todo. Viene como trayéndomelo en bandeja. Yo estaba tan paralizada que metí la mano adentro de la remera y creo que, si la otra chica no gritaba ‘Fabián córtala’, yo le terminaba mostrando” señaló. “Es un machista, un perverso. Tiene esa cosa que te paraliza, te va enroscando… Cuando la piba gritó, recién ahí lo empujé y salí”, finalizó la actriz.

La palabra de Fabian Gianola sobre su causa judicial

En la causa de abuso presentada por Fernanda Meneses y Viviana Aguirre contra Gianola, el actor presentó un escrito de 26 páginas, donde niega haber abusado de ambas. Además aseguró que ellas lo ensuciaron para tener más fama: “En primer lugar, quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento al momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones”.

“Luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral” agregó Gianola.

El comediante se quedó sin temporada teatral en Villa Carlos Paz. “Soy un ser humano, sufro, me duele lo que pasa. Me duele porque es mentira y porque en algún momento de mi vida sentí mucho aprecio, compañeras de trabajo a las que traté de ayudarlas”, explicó en el escrito.