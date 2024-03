Fabián Gianola habló por primera vez en TV: confesó todo sobre las denuncias de abuso

El actor y conductor Fabián Gianola reapareció después de varios años de silencio para hablar sobre las denuncias de abuso sexual en un mano a mano con Carmen Barbieri en el programa Mañanísima.

Gianola detalló cómo fueron sus días tras las acusaciones y afirmó: “Yo fui abusado, violado y humillado mediáticamente. Se me declaró culpable desde el minuto cero. Tenemos pruebas de tres personas que cobraron por denunciarme. A mí me extorsionaron”.

En su relato, Gianola profundizó sobre las extorsiones que sufrió: “Me pidieron plata, no lo hice porque no tenía y, causalmente, a los meses comenzaron a denunciarme”.

Sobre los denunciantes, especificó que son personas con “antecedentes penales con causas gravísimas como violencia familiar y abuso de menores”.

El actor insistió en su inocencia al afirmar: “Yo no tengo ni una prueba ni un testigo en mi contra. Cuando la jueza cita falta de mérito, por ejemplo, el colectivo de actrices saltó con todo contra mí. No tiene ningún sentido. Esta gente cobró por denunciarme”.

Fabián Gianola aseguró que recibió amenazas

Gianola también aclaró su situación personal al momento de las denuncias: “Yo llevaba separado de mi pareja unos tres años. Había muchos rumores y mentiras que decían que me había separado por esto, pero no, yo ya no estaba con mi mujer”.

Fabián Gianola charló con Carmen Barbieri

Sobre la primera denunciante, reveló: “Me quiso extorsionar en septiembre de 2017. Ella trabajaba conmigo, se sintió despedida cuando levantaron el programa y comenzó a pedirme plata a mí”.

“Me mandaba capturas de pantalla de su cuenta corriente, pidiendo una buena cifra, y empezó a tratarme de cagón cuando arrancó a mandar fotos de mis hijos amenazando con que podía pasar algo”, agregó Gianola.

En cuanto a las pruebas que tiene en su poder, Gianola afirmó: “Sí, claro. Tengo las amenazas de ella, los audios… Es una persona con antecedentes psiquiátricos. Quería decir que tenemos una hija en común y todo. Hay todo un negocio con las falsas denuncias”.