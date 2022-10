Sobreseído de las denuncias por acoso, Fabián Gianola reapareció en el cumpleaños de su novia

Fabián Gianola reapareció en los portales de noticias sobre el espectáculo luego de atravesar una dura denuncia contra su persona. Esta vez se mostró junto a su novia, Florencia Elizabeth.

Las nuevas imágenes del actor argentino fueron compartidas por Mitre Live en manos del conductor Juan Etchegoyen. En ellas se observa que formó parte del festejo por el cumpleaños de Florencia Elizabeth, su novia.

Fabián Gianola y su pareja.

Para comenzar con la novedad, el conductor del programa dijo: “Ante tanto hermetismo por la situación de Fabián Gianola, tengo algo para mostrarles, vas a ver cómo está hoy en día el actor en medio de la incertidumbre por su situación judicial”.

Luego de dar algunos detalles acerca de la pareja de Gianola, Etchegoyen presentó las fotografías que quería dar a conocer. “A mi me llegó una imagen donde se los ve disfrutando de una noche en un restaurant”, comentó.

Fabián Gianola y su pareja.

La joven de 24 años decidió realizar un festejo de cumpleaños especial. Eligió una fiesta íntima junto a sus cercanos en el restaurante Don Benito, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La bailarina y el destacado actor llevan una relación hace varios meses y siempre se muestran muy enamorados. El vínculo fue confirmado por Florencia Elizabeth en el mes de febrero cuando subió una fotografía juntos en un viaje a las Cataratas del Iguazú.

Fabián Gianola y su pareja.

Para cerrar la nota, el comunicador detalló: “Es importante esta postal porque hacía meses que no se veía ninguna foto del actor denunciado por acoso sexual”.

Fabián Gianola y la denuncia por parte de Griselda Sánchez

De la mano de Pablo Layus, periodista de Intrusos, en agosto se comunicó que Fabián Gianola fue sobreseído de la denuncia por acoso que Griselda Sánchez había concretado.

A fines del pasado año, la ex participante de Gran Hermano expresó que vivió situaciones traumáticas con el actor. “Era muy asqueroso... Cuando me saludaba, casi que me besaba la comisura de los labios. Si le decía algo, me hacía quedar como que lo estaba imaginando”, denunció.

Fabián Gianola fue denunciado por la ex Gran Hermano.

Para dar más detalles sobre lo vivido, Sánchez relató que Gianola “tenía la mano loca, si te tocaba el cu... era ‘sin querer’”. Para terminar añadió: “Cuando me llamaba para pasar un texto, siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Yo iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra en su camarín”.

A pesar de todo lo dicho por la víctima, la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano consideró declarar extinguida la acción penal contra Gianola.