Video: sobreseyeron a Fabián Gianola en la causa de abuso sexual iniciada por Griselda Sánchez

Fabián Gianola salió indemne tras la demanda que inició Griselda Sánchez, ex participante de Gran Hermano, en su contra. La Justicia determinó que la causa prescribió. El periodista Pablo Layus brindó todos los detalles en “Intrusos” (América TV) de este veredicto que favorece al actor.

El panelista afirmó que Gianola “fue sobreseído de la causa que le inició Griselda Sánchez, la ex ‘Gran Hermano’”. La modelo recurrió a la Justicia para denunciar sus vivencias con el intérprete en diciembre, en medio de todas las acusaciones que apuntaban a Fabián de ser un supuesto abusador sexual.

Asimismo, Layus explicó: “Griselda salió a contar una experiencia que vivió cuando le tocó trabajar con Fabián Gianola. En mayo, la defensa del actor había pedido el sobreseimiento del mismo y fue otorgado por la Cámara por prescripción de la misma porque habían pasado muchos años”.

El periodista afirmó que Sánchez pasó un mal momento al conocer la noticia: “Ella estaba bastante enojada porque no le permitieron poner algunos testigos de la situación que ella narró. En este caso ni siquiera llegó a presentar sus testigos”.

Qué dijo Griselda Sánchez sobre Fabián Gianola

En diciembre del 2021, Griselda Sánchez, una de las ex participantes de “Gran Hermano 2007″, quien reveló el calvario que vivió con el actor, cuando trabajó a su lado en “Bien tarde”, un ciclo que se emitía en las madrugadas de Telefe.

Fue en un diálogo con TN Show, donde la mendocina que se hizo popular por su paso en ‘la casa más famosa del país’ dio a conocer detalladamente lo que fue para ella trabajar con él. “Era muy asqueroso. Cuando me saludaba casi me besaba la comisura de los labios. Si le decías algo te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando. Tenía la mano loca. Te tocaba el culo ‘sin querer’. Me llamaba para pasar texto y siempre estaba en boxer con las piernas abiertas”, comenzó diciendo visiblemente angustiada.

Griselda Sánchez, la mendocina ex Gran Hermano.

“Ya iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra. Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión”, agregó después dejando entre ver que quería interactuar lo menos posible con el conductor.

Además, según lo que relató Sánchez, tras las situaciones incomodas que vivió con Gianola la terminaron echando y le recomendaron que se quedara callada y no mencionara nada de lo que había pasado, porque sino “iba a quedar mal parada”.

“Me indignó ver el video que grabó luego de las denuncias porque parecía muy campante diciendo que es intachable, como una Carmelita descalza. Yo no puedo decir si violó a alguien o no, pero era un maleducado y acosador. Fue tortuoso, desagradable”, dijo contundente.

Y por último, agregó: “Estuve triste durante mucho tiempo. Me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva, y que iban a decir que era una loca, una putita... ‘Van a decir que sos una loca, una putita, y vas a quedar mal’. Nunca esperé que alguien a quien yo admiraba artísticamente fuera tan desagradable”.

Por qué Fabián Gianola fue desestimado de la denuncia que Fernanda Meneses le inició

A fines de marzo, el actor fue desestimado de la denuncia que Fernanda Meneses presentó en la Justicia, por supuestos hechos ocurridos entre 2016 y 2017. Fue la jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano quien dictó la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento del actor en la mencionada causa.

Fabián Gianola habló de las denuncias de abuso en su contra y se mostró muy tranquilo. Foto: Archivo / Los Andes

“Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo máximo para el delito pesquisado y considerando que no han acontecido ninguno de los actos pasibles de suspender o interrumpir el curso de la prescripción, se estima que corresponde declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación a los hechos oportunamente atribuidos a Fabián Javier Gianola y consecuentemente, compete disponer su sobreseimiento, en los términos del artículo 336, inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación”, se informó un escrito judicial de 13 páginas.

Ante esto, el abogado de Meneses, Alejandro Cipolla, le explicó a TN Show en ese entonces: “Lo sobreseyeron por el transcurso del tiempo respecto de tres causas, pero no por la principal, que es el abuso sexual con acceso carnal”. Sin embargo, el letrado aclaró que apelara los demás hechos.