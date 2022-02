¿Por qué Ivo Cutzarida y Diego Ramos son las únicas personas que defienden a Fabián Gianola?

Fabián Gianola es el protagonista de la nueva denuncia de abuso sexual en contra de un famoso y al pasar el tiempo, cada vez más mujeres acosadas por él se van animando a contar su desagradable experiencia. Pero... ¿nadie lo apoya o cree en la palabra del comediante?

Si, hasta el momento solo dos personas se han referido al caso y han expresado su apoyo y defensa a Gianola. Diego Ramos es uno, pidió que se escuche a Fabián antes de ser juzgado. Y también Ivo Cutzarida, quien lanzó: “Fue condenado por la sociedad injustamente”.

Fabián Gianola habló de las denuncias de abuso en su contra y se mostró muy tranquilo

Fabián recibió varias denuncias en su contra aunque la justicia dictó falta de mérito en dos de ellas y todavía está a la espera por dos sentencias más que tiene pautadas para más adelante. El resto de las declaraciones de actrices que compartieron escenario y pantalla con él son tomadas como testimonios.

La causa judicial de Gianola, iniciada por las denuncias de abuso sexual de cinco mujeres, se complicó con la inesperada renuncia de sus dos nuevas abogadas: Evelyn Gabriela Andriozzi y Stella Maria Tomizzi.

Qué dijo Diego Ramos en defensa de Fabián Gianola

“Tengo muy buena relación. Y la última vez que trabajé con él, nunca vi que él tuviera un trato así con nadie. Creo que son situaciones extremadamente complejas, a mí me sorprendió porque no vi nunca nada, he ido a comer con su familia y todo, es muy complicado porque no quiero desmerecer las denuncias que le hicieron”, comentó Diego Ramos.

Y añadió: “Creo que siempre hay que escuchar a las mujeres y también hay que escuchar la voz de la persona que quiere defenderse”.

“Varias veces escuché cosas de él, pero no viví nada raro, ni que se sobrepasara verbalmente. Bienvenido sea que las mujeres hablen, expongan y denuncien y está bueno que la otra parte de la cara y exponga lo que pasó, lo que vivió”, sentenció el artista quien trabajó junto a Fabián en varias oportunidades y han compartido distintos momentos familiares.

Qué dijo Ivo Cutzarida en defensa de Fabián Gianola

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Ivo Cutzarida contó: “Yo hice un par de sketch con Gianola. Yo no había escuchado nada nunca de él cuando laburamos pero no soy el actor que se metía”.

“Lo conozco muchísimo y lo tengo como un gran profesional y comediante. En cuanto a las denuncias, como tengo una formación jurídica, yo creo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, una denuncia no es una sentencia y en muchos casos hay gente que piensa que una denuncia es una sentencia”, señaló.

Ivo Cutzarida (Foto: web)

“Hago un llamado a que la mujer hay que respetarla, hay que comportarse como un caballero ante una dama, aunque muchas digan que es machista eso, gracias a Dios tengo ese resabio”, lanzó y precisó que Fabián “fue condenado por la sociedad injustamente y lo hemos visto con otros actores también. Sino todo el mundo te hace una denuncia y tengo este principio del que se basa el derecho”.

“A mi me parece que no se puede condenar antes que no se expida la Justicia”, remarcó el actor y sumó: “Yo no hago ni un juicio condenatorio ni un juicio absolutorio. Cuando una persona dice que otra le cometió un delito hay que investigar pero no es nuestro trabajo. Se mezcla todo en la Argentina”.