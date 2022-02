La primera foto de Dalma Maradona embarazada de su segunda hija

El día lunes, la familia Maradona recibió, por fin, una hermosa noticia por parte de Dalma, quien anunció que será madre por segunda vez de una nena que se llamará Azul. Fue en el ciclo radial “Un día perfecto” donde confió que la familia formada con Andrés Caldarelli se agranda.

Al aire del programa, la hija mayor de Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona contó: “Estoy embarazada. Se los quería contar a ustedes antes que a cualquiera. No lo sabe nadie. Es nena y se va a llamar Azul”.

Roma, la hija mayor de Dalma Maradona y Andrés

Desde ese momento, las redes sociales le explotaron con mensajes de felicitaciones y la feliz mamá no dudó en subir a las historias de su cuenta de Instagram la primera foto de su pancita. “¡Felicidad y más felicidad! ¡Acá te esperamos bebita!”, escribió sobre la postal que acompañó con un gran corazón rojo.

Luego, la actriz y mamá de Roma (2) compartió el primer regalo para su niña: un llavero con un pompón rosa que imita el cuerpito de un bebé. Fue Rosa, su suegra, quien apenas escuchó el anuncio que hizo a la radio se acercó al estudio y le dejó el presente.

“Muchas felicidades Dalma, con mucho cariño de la abuela Rosa”, se lee en la cartita que escribió la madre de Andrés.

Quien también se mostró feliz fue Gianinna, una tía feliz que compartió en las redes una fotografía en la que sale junto a Dalma, chiquita y en el mar. “Lloro de nuevo. Roma y Azul. ¡El mejor regalo para siempre!”, escribió.

La publicación de Gianinna Maradona apenas se hizo público el embarazo de Dalma

La reacción de Roma, la hija mayor de Dalma Maradona

La hija mayor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe está en la dulce espera de Azul y su felicidad es tanta que lo contó en público apenas cumplió los tres meses de gestación. Lo hizo en el programa radial donde ella es columnista.

Fue durante esa charla que la joven de 35 años confió la reacción de su hija Roma de dos años al enterarse que iba a tener una hermanita.

Roma, la hija mayor de Dalma Maradona y Andrés

“Mi mamá lo sabe, obvio, y Gianinna también, pero nadie más. A Roma le dijimos: ‘Mamá y papá te tienen que contar algo’ y ella respondió ‘ya sé’. Entonces le pregunté si sabía lo que mamá tenía en la panza y me dijo ‘un bebé’. Resolvió así, y con Andrés nos quedamos como pensando que no podía ser. Fue increíble”, dijo al aire de Radio Metro.

Sobre el nombre elegido, dijo: “Pensábamos que era varón, teníamos el nombre Azul para nena pero no de hombre y cuando dijeron nena, dijimos ‘listo’ y a Roma le gustó. Y mi marido me propuso ponerle de segundo nombre Yoro, para que le digan Azul y Oro, pero es jodido, no fomentemos esta idea, no puedo hacerle esto a mi hija”.