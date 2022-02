Fabián Gianola presentó a su nueva novia en medio de las denuncias por abuso: quién es y cómo la conoció

Fabián Gianola parece haber encontrado la luz en medio de la oscuridad. El actor volvió a apostar al amor y está en pareja con una joven, con quien blanquearon su relación en redes sociales en medio del escándalo judicial y mediáticos por as denuncias que el actor recibió por acoso y abuso sexual.

Allegados aseguran que Gianola está en su peor momento. Está sin trabajo y muchas de las personas de su entorno lo abandonaron luego de haber sido denunciado por varias mujeres del medio y la empleada doméstica de un vecino.

Hasta su novia, Nora Kriegshaber, con quien estuvo en pareja algunos meses el año pasado. La mujer lo dejó y le dio la espalda luego de ver varios mensajes con otras mujeres y denuncias que el actor tenía relaciones paralelas.

Florencia, la nueva novia de Fabián Gianola.

Aunque en el último tiempo encontró una compañía en Florencia Elizabeth, una joven con quien viajó a las Cataratas del Iguazú para pasar el Día de los Enamorados, según reveló Ulises Jaitt en su ciclo radial, El show del regreso (Radio Ensamble).

Sobre su relación, cómo y dónde se conocieron no hay datos. Aunque se conoce que Florencia tiene 23 años, es una de las bailarinas de Pasión de Sábado y da clases de Zumba.

Florencia, la nueva novia de Fabián Gianola.

A ambos se los vio muy enamorados en las fotos que la joven subió a sus redes. Ella y Gianola viajaron a las Cataratas del Iguazú, destino que eligieron para celebrar San Valentín juntos.

Sabrina Artaza se refirió al acoso de Fabián Gianola

Fue a principios de febrero que Nito Artaza reveló que Sabrina, su hija, era otra víctima de acoso de Fabián Gianola. Precisó que el hecho ocurrió en 2018, cuando los dos trabajaron en la obra de teatro “Entretelones”. La joven de 35 años se lo contó primero a su papá y ahora lo contó en los medios.

En aquel momento, Sabrina renunció al elenco por un viaje que tenía programado a Francia junto a su pareja. Y ahora, desde allá, habló del tema en el mismo ciclo de chimentos de chimentos que ahora cuenta con la conducción de Flor de la V.

“Le escribí un mensaje a mis compañeros de ‘Entretelones’ para explicarles lo incómoda que yo me sentía en ese momento. Y calculo que les habrá sorprendido, porque yo me veía muy feliz, muy contenta en ese momento, que lo estaba, de hecho”, contó la actriz en una videollamada desde Francia.

Sabrina Artaza reveló cómo fue el acoso sufrido por parte de Fabián Gianola

En cuanto a cómo era trabajar con Gianola, comentó: “Siempre me sentí incómoda con él, que me sentí intimidada. Siempre fue medio baboso, desde que lo conocí como productora. Siempre tenía palabras conmigo que yo no sabía cómo contestar. Yo ponía sonrisitas, como quien se ríe de un chiste malo, dejaba pasar y listo... En ese momento estaba pasando un súper buen momento personal, laboral, estaba re contenta con mi personaje”.

“‘Sos divina, sos dulce, sos linda, sos buena actriz, buena persona’, de una forma excesiva y sin necesidad. Es un hombre que se te queda mirando como esperando algo, que te relojea de arriba abajo, que incluso se toma el atrevimiento de querer acariciarte, hacerte un masaje, pasarte la mano por la cintura, agarrarte la cintura, agarrarte los cachetes como si fueras una nena... Está mal”, resaltó.