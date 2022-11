Fabián Gianola enfrentará un juicio por la denuncia de acoso de Viviana Aguirre

En las últimas horas, informaron en A la Tarde, de América, que Fabián Gianola irá a juicio oral luego de la denuncia en su contra presentada por la locutora, Viviana Aguirre.

“El juez consideró que hay elementos suficientes para avanzar con el juicio oral. Así que se complica la situación de Gianola”, detalló Diego Esteves, según Exitoina.

Fabián Gianola irá a juicio oral por acoso

Recordemos que Aguirre y Gianola se conocieron en diciembre de 2018, durante el programa Noche Selfie. Lo cierto es que la locutora declaró que un día la invitó a un evento y hablaron sobre la posibilidad de hacer radio. En esa ocasión, Aguirre notó que Gianola era “muy simpático, muy entrador”, pero le llamaba la atención que “siempre tenía eso como de querer tocarte más de lo común cuando te saludaba”.

La denuncia de Viviana Aguirre sobre Fabián Gianola

Viviana Aguirre denunció en julio de 2019 un hecho ocurrido con Fabián Gianola en mayo de ese mismo año, cuando trabajaban juntos en Radio Colonia. “Estábamos en pleno aire, yo trabajaba de columnista en la radio. De pronto, me mete la mano en la cola, me agarra un cachete y yo me sobresalto”, contó por aquel entonces en “Incorrectas” (América TV).

Fabián Gianola y Viviana Aguirre cuando trabajaban juntos en radio

“En ese momento estaba hablando mi compañera. Me metió los dedos e hizo como una pala con su mano”, afirmó. “Ese día me dio mucha vergüenza, bajé la vergüenza. Mi compañero lo vio y después me dijo que era un desubicado”, contó. En otra oportunidad, en diálogo con “Intrusos” (América TV), la comunicadora también relató su desagradable experiencia con Gianola.

“Empezó a crecer cada día más hasta que un día lo hablé con él y me dijo que me tenía que acostumbrar, que él era así, que era su forma de ser. Lo peor que hizo fue tocarme las piernas, ahí fue cuando me fui de la radio... Me decía ´hoy trajiste piernas´, me tenía que ir fijando cómo me iba vestida porque yo decía ´por ahí lo estoy provocando´. Pensaba ´si me pongo un escote o una pollera corta lo estoy provocando´, y mis compañeras me decían ´¡no, no es así, podés vestirte como quieras!’”, expresó.

La locutora finalmente se presentó ante la Justicia, el tiempo pasó y, ahora, espera que Gianola reciba una condena.