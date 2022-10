La China Suárez estuvo en Morfi y habló de su romance con Rusherking y las amistades famosas que ha perdido

La China Suárez visitó La Peña de Morfi y habló de todo en una entrevista mano a mano con el conductor, Jey Mammon. La actriz y modelo dio detalles de presente y habló de las amistades famosas que perdió en los últimos años.

“Anoche lo acompañé a Thomás (Rusherking) que tocó en La Plata y tomé frío. El viernes estuve tomando sol y ayer un frío bárbaro”, dijo al inicio de la charla cuando explicó que estaba mal de la garganta.

Después de hacer un repaso por sus inicios en el medio, Eugenia se refirió a la imagen que tienen los medios de ella tras el escándalo por el “Wandagate”.

“La gente ve una imagen mía de ‘come hombres’ y no es”, afirmó. “A los hombres no les preguntan nunca qué hacen con sus hijos cuando se van a trabajar porque dan por sentado que se tiene que quedar con la madre”, dijo en relación a las críticas que ha recibido por su rol de madre.

En otra parte de la entrevista, la actriz habló de sus amistades. Vale recordar que la China tenía varias amigas famosas de las que, con el correr de los años, se fue separando. Entre sus examigas más conocidas, están Paula Chaves, Zaira Nara o Gimena Accardi.

“Para mis amigos soy un caso perdido. Me dicen lo que piensan, pero saben que si tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer aunque después me quiera matar”, contó. “¿Perdiste amigos con estas cosas?”, le preguntó el conductor.

“No sé si he perdido pero yo creo que he ganado en calidad, que es lo que nos pasa a todos cuando crecemos. Solo se queda cerca la gente que se tiene que quedar”, expresó.

“Es bastante más difícil estar en los buenos momentos que en los malos momentos. En los malos he tenido mucha gente alrededor mío. Muchísima”, dijo al respecto.

“Ahora con la gente con la que brindo, me salió un trabajo, voy a cumplir un sueño o me pasó algo… No es tan fácil que la gente se alegre de los demás y ahí es donde estoy atenta”, cerró.

El romance con Rusherking

En otra parte de la entrevista, la modelo habló de su relación Rusherking y los prejuicios de estar con una persona más chica que uno. “Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente. Nada que ver. De hecho nunca había salido con alguien más chico, ni me había fijado. Tenía mucho prejuicio”, dijo.

“Tenía mucho prejuicio para conmigo. Decía ´qué voy a hacer yo´, tenía esa cosa de qué voy a hablar con un chico más chico. Esta esa creencia de que los hombres son más inmaduros. Esa cosa de que tenemos de generalizar todo. Y me sorprendió muchísimo. Primero porque lo vi muy alto y me encantó. Pero no nos dimos bola esa noche”, dijo.

“Después nos empezamos a escribir. Empezó él a escribir. No me acuerdo el primer mensaje. Me dijo que había sido muy mala onda. Es que no soy mala onda, le dije. No lo hice como estrategia. No sé... Fue muy lindo todo. A veces vuelvo para arriba. Busco las conversaciones. Soy muy pisciana. No borro nada”, agregó.

“Thomás es humilde, bueno. Tiene un corazón muy puro, ya no lo encontrás. No está contaminado. Es buen amigo, buen hijo. Tiene eso de la nueva generación que viene más livianito. Sin prejuicio. Viene más liviano, y a mí me enseña muchísimo. Además me da mucha paz. Que nunca sentí. Tiene que ver con el momento que estoy viviendo de mi vida”, dijo sobre las cualidades de su novio.