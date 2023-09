Stevanato no formalizó su apoyo a Parisi y abre las especulaciones sobre las elecciones provinciales

“Con respecto a la campaña provincial, lo vamos a ver los próximos días”. Con esta frase, Matías Stevanato, flamante intendente reelecto de Maipú evitó apoyar pública y taxativamente a su par peronista, Omar Parisi, quien es el candidato a gobernador de cara a las elecciones generales del 24 de septiembre; y alimentó las especulaciones con algún guiño al candidato de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, quien intentará capitalizar este escenario más allá de cómo termine actuando el maipucino de aquí hacia la elección.

Fue este domingo a la noche, luego de conocerse que había ganado las elecciones, cuando Stevanato siguió jugando al misterio. De hecho, se espera que esta tarde -con horario a confirmar- o en los próximos días, se realice una reunión de dirigentes peronistas aliados al maipucino, para saber cómo actuar en términos políticos para este comicio mendocino.

El escenario del búnker de Maipú contribuyó a ese misterio, ya que ni Parisi ni Lucas Ilardo (candidato a vicegobernador), ni ningún dirigente peronista provincial estuvo acompañando a Stevanato. De hecho, el reelecto intendente sostuvo que “están sólo los dirigentes municipales porque es una elección municipal”, y decidió hablar de trabajar en el “modelo Maipú” para el futuro.

Consultado sobre por qué no apoyó explícitamente a Parisi en las PASO y por qué duda en estas provinciales, Stevanato respondió que fue debido a que las elecciones “se desdoblaron” y acusó al radicalismo de “confundir al electorado tratando de meter temas provinciales y nacionales”.

“Nosotros nos focalizamos en las municipales. He estado al margen de lo provincial porque me metí de lleno en las elecciones de Maipú. Ahí estuve focalizado”, justificó el maipucino. “Piensen ustedes que a Maipú vino Rodríguez Larreta; vino Bullrich; Petri; el vicegobernador Mario Abed; el actual gobernador Rodolfo Suárez, Alfredo Cornejo, Hebe Casado, Martín Tetaz.... y más. Los trajeron a todos y quisieron confundir al electorado, cuando en realidad los maipusinos tenían que elegir a su intendente. Yo he estado de lleno pensando en las elecciones de Maipú”, comentó.

De esta manera, Stevanato se reunirá, en principio este lunes, “con dirigentes peronistas con los que venimos trabajando hace muchos años”, con el objetivo de tomar algún tipo de decisión sobre las provinciales. No obstante, evitó dar nombres: “Quiero cuidar eso. Hay incluso compañeros que me acompañan desde el centro de estudiantes del colegio Padre Vázquez”.

Sobre el próximo gobernador, el intendente expresó que “en términos provinciales, me encantaría que quien sea electo apueste al dialogo y a tender puentes. Mendoza necesita que la dirigencia política tenga acuerdos para solucionar los problemas”.

Y señaló entre risas: “Quien va a ser intendente será Omar, que vive en Luján, ha sido intendente de Luján y que militó en el Partido Demócrata”, en referencia a que tanto Omar De Marchi, de La Unión Mendocina y sobre el que se especula que podría apoyar; como Omar Parisi, reúnen esas características.

No obstante, siguieron las especulaciones con algunas respuestas por parte del peronismo. De hecho, el intendente electo de San Rafael, Omar Félix, sostuvo sobre Stevanato: “No creo que ningún peronista se corra de las filas del peronismo”.

Seguí leyendo