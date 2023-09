Sigue el “misterio Stevanato” pero su entorno descarta portazo al PJ

El misterio Matías Stevanato perduró durante toda la semana, después de la declaración irónica y ambigua que dejó el intendente de Maipú en medio de los festejos por su reelección. “Quién va a ser gobernador será Omar, que fue intendente de Luján y militó en el PD”, dijo sorpresivamente el domingo pasado, lo que despertó polémica en el Partido Justicialista e ilusión en La Unión Mendocina.

Desde ese entonces creció la expectativa por un salto hacia el frente heterogéneo que encabeza Omar De Marchi, pero finalmente esa posibilidad fue enfriándose y desde su entorno descartaron que haya existido realmente. “Se hicieron muchas especulaciones que nosotros no manejamos. No va a pasar”, sentenció una fuente muy cercana al jefe comunal ante la pregunta de Los Andes. El propio intendente fue consultado por este medio pero no afirmó, ni descartó nada taxativamente.

Un vocero suyo dijo que existe una “identidad muy fuerte” de él con el PJ y por lo tanto, en ningún momento la puso en riesgo, a pesar de su jugada declaración. Igualmente, esto no implica un involucramiento del jefe comunal en la campaña provincial de Omar Parisi y Lucas Ilardo (Frente Elegí).

Su estructura militante se abocará a caminar las calles por la candidatura de Sergio Massa para las elecciones presidenciales de octubre, pasando por alto el próximo 24 de septiembre, porque aseguran sus allegados que hay más “preocupación” por el futuro del país y a la vez, una “falta de entusiasmo” en el ámbito provincial. Aunque no lo digan, en cierto punto es despejarle el camino a De Marchi.

Cabe mencionar que la campaña en Maipú la dirige el diputado nacional Adolfo Bermejo, quien tiene buena relación con La Cámpora y el intendente, que vale recordar, amagó con enfrentar a la conducción en las elecciones partidarias del año pasado y finalmente se bajó. No se descarta que una reconfiguración post 2023 lo lleve a la carga nuevamente por ese lugar.

Parisi se mostró muy molesto esta semana y dijo varias veces ante la prensa, “qué Stevanato haga lo que quiera”. Con el correr de los días, desde su lista ratifican el distanciamiento como un “tema terminado”. La fórmula no espera nada de él, es una relación rota y en ese departamento caminarán solo con Bermejo, como ha pasado hasta aquí.

Buscan “más peronismo” para De Marchi

Mientras se sacude el Frente Elegí, en La Unión Mendocina se relamen con que más peronistas lleguen a engrosar sus filas antes de las elecciones. A ese espacio se sumaron dirigentes históricos como Jorge Giménez (candidato a intendente de San Martín) y Roberto Righi (intendente de Lavalle), más otros nombres que supieron ocupar cargos en los últimos gobiernos del PJ como Ariel Pringles y Diego Martínez Palau, entre otros.

El exministro de Transporte de Francisco Pérez fue uno de los organizadores del acto que se llevó adelante el miércoles pasado en el Salón Báltico y aseguró que asistieron 600 personas, “con mucha territorialidad” y analizan repetir actos similares en la zona Este y el Sur provincial.

“Nos abre la expectativa para que se sumen más militantes con el tiempo. Muchos que no estuvieron, mandaron mensajes y siguen en contacto. A medida que pasen los días habrá más peronismo dentro de este espacio”, aseguró Martínez Palau a este medio.

A la vez, afirmó que Stevanato fue invitado formalmente pero no acudió. “Lo cierto es que la invitación se hizo y no vino. Las puertas están abiertas pero no es algo que desvele a nadie en LUM. Es un dirigente muy importante, lo respetamos profundamente y entendemos que hará lo que le convenga a él y a su departamento”, dijo.

Y comentó: “Sé que tiene buena relación y diálogo con Omar. Él está teniendo muchas conversaciones con dirigentes del peronismo y otros espacios”.