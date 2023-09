Parisi, durísimo con Stevanato: “Que haga lo que quiera, no me ocupa ni me preocupa”

Los seis intendentes del Partido Justicialista tuvieron una gran jornada este domingo, al ganar sus comicios y garantizar la continuidad del partido en San Rafael, Tunuyán, Maipú, La Paz, Lavalle y Santa Rosa. Sin embargo, si bien se pensaba que traería tranquilidad al peronismo, esto no ocurrió. Todo lo contrario. El distanciamiento del intendente reelecto de Maipú, Matías Stevanato, a la fórmula del frente Elegí, que encarnan Omar Parisi y Lucas Ilardo, repercutieron fuerte dentro del partido político.

En este caso fue el propio Parisi quien cargó contra el maipucino, al indicar que no le interesa qué puede llegar a hacer en términos políticos el intendente, y que lo que sí está buscando es el “acompañamiento” de la ciudadanía.

“Que Stevanato haga lo quiera. Él tomará las decisiones que tenga que tomar, yo estoy trabajando para ser gobernador de la provincia, no para estar viendo a quién sumo, quién viene o quién no viene”, planteó ofuscado el candidato lujanino en la Legislatura provincial.

Sobre las declaraciones de Stevanato, quien sostuvo que recién ahora se planteará a quién apoyar en las elecciones provinciales del 24 de septiembre, comentó que las tomó “como todas las declaraciones”. “Son decisiones personales, no es raro, cada uno puede tomar las decisiones personales que quiera, en realidad sobre quién lo vota, sobre quién tiene sus esperanzas puestas en él y como cumple con la gestión. La verdad que las decisiones personales son personales. Uno no se debe meter en esas cuestiones”.

Acto seguido, planteó que en el Frente Elegí están “en un trabajo permanente” y que cuando iniciaron este camino de la precandidatura “sabíamos que no iba a ser fácil, nos va a acompañar el pueblo mendocino, los mendocinos nos ven como alternativa y nos van acompañar independientemente de lo que hagan los dirigentes”.

Y ahí disparó nuevamente contra el maipucino. “La verdad que Stevanato no me preocupa, no me ocupa, me levanto todos los días y caminamos la provincia; vamos a seguir llevando adelante nuestra alternativa y nuestros proyectos. Somos la alternativa independientemente de quién apoye o no apoye. El único apoyo que necesitamos es el de los mendocinos que nos empiezan a ver como la única ecuación concreta, valedera del gobierno de la provincia de Mendoza, mientras los otros dos candidatos se la pasan peleando. Nosotros somos serios, venimos a gobernar independientemente del apoyo o no, a nosotros nos van a votar los mendocinos”.

Parisi y el Ítem Aula

En la misma conferencia de prensa donde se trató la fallida derogación del Ítem Aula, Parisi declaró: “Sucedió lo que esperábamos. Los dos oficialismos, el de De Marchi y el de Cornejo y Suárez, mandaron directamente el proyecto a comisiones, lo cual significa que no se va a tratar. Hemos terminado con una mentira electoral de los otros dos candidatos donde decían que iban a avanzar y quedó demostrado que es una mentira”.

El candidato a gobernador del Frente Elegí asumió un compromiso personal y adelantó “cuando asumamos como gobernador y vice con Lucas Ilardo, el 11 de diciembre vamos a convocar a una sesión especial, vamos a derogar el ítem aula, lo vamos a pasar al básico y no sólo eso, sino que vamos a poner en valor la Constitución de la provincia y vamos a conformar un nuevo Consejo Educativo donde estén profesionales de la salud mental que hoy es parte de la educación, profesionales de la economía, del trabajo y de la tecnología”.

Parisi afirmó que la educación debe seguir una política de Estado clara y “no ser un castigo y una persecución a los docentes y que cada vez están peor”.

El peronista dejó en claro que lo que defienden es una “propuesta de gobierno” y no una “cuestión electoral”.