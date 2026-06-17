Zona Fría: las medidas judiciales que preparan el PJ y el Partido Verde para evitar el recorte en Mendoza

Mientras el proyecto de recorte de Zona Fría que impulsa el gobierno de Javier Milei permanece frenado en el Senado de la Nación , legisladores provinciales de la oposición reforzaron su rechazo a la iniciativa y advirtieron que recurrirán a la Justicia si se eliminan o reducen los beneficios que actualmente reciben miles de usuarios de gas en la provincia.

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La advertencia fue realizada por senadores del Interbloque Encuentro Mendocino -que nuclea al PJ y La Unión Mendocina- y el Partido Verde , quienes coincidieron en que una eventual aprobación de la reforma tendría un fuerte impacto en la economía familiar y en las cuentas de la provincia.

El proyecto impulsado por el oficialismo nacional busca revisar el régimen de subsidios creado en 2021, que incorporó a Mendoza y otras provincias al esquema de descuentos en las tarifas de gas natural.

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero actualmente se encuentra bajo análisis en el Senado, donde los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri estudian posibles modificaciones para evitar una quita importante del beneficio a nuestra provincia.

Es que el proyecto libertario que logró media sanción mantiene solo a Malargüe como zona fría y excluye a los usuarios del resto de la provincia.

El PJ amenaza con ir a la Justicia

La jefa del bloque del PJ en la Cámara Alta provincial, Adriana Cano, sostuvo que la medida implicaría un aumento significativo en las facturas de gas de los hogares mendocinos.

“Estamos hablando de entre un 30% y un 50% de la tarifa que hoy vienen pagando los mendocinos. Afecta directamente el bolsillo de cada usuario, pero también impacta sobre la economía de la provincia”, afirmó.

La legisladora aseguró además que el incremento en los servicios podría repercutir en otros sectores de la actividad económica y cuestionó la postura del Gobierno provincial.

Adriana Cano-votación La jefa del bloque PJ en el Senado, Adriana Cano Prensa Senado

“Creemos que el gobernador ha hecho caso omiso e incluso mantiene un silencio bastante ensordecedor sobre la defensa de este derecho que hoy tiene la provincia de Mendoza, que no es un privilegio”, señaló.

En ese sentido, Cano recordó que Mendoza registra uno de los mayores niveles de consumo residencial de gas durante el invierno y adelantó que evalúan impulsar medidas judiciales para frenar la aplicación de la norma.

“Estamos pensando en un amparo, una medida cautelar de no innovar y una acción colectiva que permita poner un parate hasta que esto se resuelva en profundidad”, remarcó.

La Unión Mendocina recordó a los que se dieron vuelta

Por su parte, el senador de La Unión Mendocina, Ariel Pringles, consideró que la discusión excede las diferencias partidarias y llamó a defender los intereses de la provincia. Cabe recordar que LUM forma parte del Interbloque Encuentro Mendocino junto con el PJ.

“Nos hemos puesto de acuerdo en que este tema sobrepasa cualquier postura política. Es un tema profundamente importante para los mendocinos, no solamente por lo que va a venir en la boleta de gas si sale este proyecto, sino por la pelea que se dio para conseguir este beneficio”, expresó.

El legislador cuestionó especialmente a quienes anteriormente respaldaron el régimen y ahora acompañan su modificación. Es el caso de los diputados Luis Petri y Pamela Verasay que en el 2021 aprobaron la iniciativa original, incluso la aprobó el gobernador Alfredo Cornejo, quién en ese entonces también era legislador nacional.

“Lo que estamos intentando decirle a la sociedad es que lo que uno escribe con la mano no se borra con el codo. Primero tienen que estar los intereses de los mendocinos y no los intereses partidarios”, afirmó.

Pringles sostuvo que una eventual aprobación de la reforma “atentaría contra el bolsillo de miles de familias mendocinas” y también contra la credibilidad de la dirigencia política. Asimismo, anunció un proyecto de declaración para que la Legislatura respalde la Zona Fría.

El Partido Verde advierte por impacto en garrafas

Desde el Partido Verde, el senador Dugar Chappel cuestionó la falta de explicaciones sobre los motivos de la modificación impulsada por el Gobierno nacional y reclamó una posición más firme de los representantes mendocinos en el Congreso.

“Hemos escuchado a todas las fuerzas políticas, pero nadie ha dado una razón concreta por la cual se está derogando este beneficio para los usuarios de Mendoza”, sostuvo.

Además, alertó que el impacto no se limitaría a quienes cuentan con conexión a la red de gas natural. “No solamente los usuarios de la red de gas se verán afectados. También quienes utilizan garrafas van a sufrir un aumento considerable”, señaló.

Chappel también apuntó contra sectores del oficialismo provincial y consideró que la presión social podría influir en la postura que adopten algunos legisladores nacionales cuando el proyecto llegue al recinto del Senado.