Omar De Marchi: “Habrá libre disponibilidad para usar los fondos de Portezuelo”

“Si yo soy gobernador, Mendoza va a ser la provincia más importante de la Argentina”, dice Omar De Marchi al cierre de la charla con Los Andes. Reboza de confianza, promete cosas que pueden sonar exageradas, sobre todo porque para hacerlas hace falta plata y ese elemento siempre falta en Argentina y en Mendoza, más aún en el país de la “motosierra” que parece se viene. “La vamos conseguir. Tenganme confianza”, dice.

El ahora diputado nacional no es un nuevo en la política. Ya fue candidato a gobernador en 2007 por el Partido Demócrata y en 2019 por Cambia Mendoza. A fines del año pasado dejó el frente oficialista mendocino y armó su propia coalición. Desde ahí se ha constituido en el mas duro opositor de Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo. Ahora, a los 57 años, corre por la gobernación por tercera vez en su vida.

La entrevista trascurre en su despacho de Chacras Park, ya que no accedió a que se hiciera en su casa, como el resto de los candidatos.

-¿Qué debe hacer Mendoza para crecer?

-El principal problema es que hace más de una década que la provincia no crece económicamente; esto significa que no genera empleo, que no genera oportunidades y en consecuencia se debilita todo el sector público también. Por eso tenemos los docentes peores pagos, médicos que van a trabajar a San Luis y policías sin equipamiento y con los peores sueldos.

-¿Cómo se revierte el estancamiento?

-Encendiendo de manera simultánea todos los motores de la producción, de todos los sectores, el agro la industria, el turismo, los servicios, la economía del conocimiento, todos. Por lo tanto hay que generar un marco de competitividad positiva en la provincia. Hoy Mendoza no es competitiva. Algunos le echan la culpa a la macroeconomía diciendo que el día que la macro se ordene Mendoza va a empezar a crecer, la verdad es que todas las provincias han crecido en mejores condiciones y con el mismo marco macroeconómico negativo.

-¿Pero cómo? Otras provincias tienen sectores potentes en marcha, como San Juan y la minería, y más coparticipación per cápita que Mendoza.

-Hay tres ejes principales sobre los cuales vamos a actuar de manera inmediata y a modo de shock, el primero tiene que ver con una baja evidente de impuestos que alejan la inversión. Ejemplo, vamos a eliminar el impuesto de sellos, que es claramente distorsivo, que precariza las relaciones jurídicas en el ánimo de evadirlo y encarece la actividad económica en general desde la firma de un contrato de locación hasta la firma de un contrato importante. Vamos a reducir 50 por ciento el impuesto inmobiliario. Esto también reactiva la economía en forma indirecta porque es recurso que queda en el bolsillo del contribuyente, que siempre lo invierte de manera mucho más productiva que el Estado.

-Pero se achican los recursos del Estado...

-Estos dos impuestos no tienen un fuerte impacto fiscal. Unos 13.000 millones sellos y 4.700 millones por inmobiliario. Por otro lado vamos a eliminar también 26 tasas por servicio que son absolutamente inútiles. Por ejemplo, para quejarte en Defensa al Consumidor hay que comprar un código al Banco Nación, también para emitir una guía para poder sacar el ganado a transitar por la por la ruta. También vamos a eliminar la RTO (N de la R: revisión técnica obligatoria, que es una obligación prevista en ley nacional 24.449 de 1994) y no es que sea importante en sí misma. Es un obstáculo más. La RTO no sirve no sirve porque hay más muertos por accidentes viales en los primeros seis meses que el año pasado y además el mendocino sale de la revisión técnica, 10 minutos después agarra un un pozo, rompe el tren delantero y el auto ya está roto. Lo que vamos a hacer son convenios con las compañías de seguros para que empiecen a competir por capturar clientes y que ellas hagan ese tipo de revisión y si está en condiciones tomarán el seguro del vehículo.

-Vuelvo atrás: el impuesto inmobiliario es más progresivo que ingresos brutos, que lo pagan todos los sectores, mientras que el inmobiliario lo paga cada persona en función de su propiedad y no grava la actividad. Sin contar que el avalúo fiscal de las propiedades no llega al nivel del mercado y ha caído 40% en términos reales en cinco años.

-Se incrementó el 80% en los últimos años. (N de la R: la recaudación ha caído en 2023 casi 7%). Lo que habría que modificar en todo caso es la alícuota, pero más adelante. Lo que quiero decir es que hoy, la clase media termina pagando por inmobiliario casi el costo de un alquiler.

El candidato de La Unión Mendocina candidato a gobernador Omar Bruno De Marchi Foto: Orlando Pelichotti

-Volvamos a los ejes...

-El segundo eje es la simplificación en materia de legislación y en materia de digitalización. Hay una maraña de legislaciones que el que quiere emprender no sabe por dónde empezar. Cada municipalidad tiene un código de construcción y un código de habilitaciones municipales para abrir un comercio. Bueno, vamos a unificar los códigos de habilitaciones vía convenios con los municipios porque obviamente tienen autonomía y vamos a trabajar también en un código de construcción común para toda la provincia. Esto va a venir de la mano también de una muy fuerte digitalización porque hoy abrir una verdulería es una carrera de obstáculos contra del Estado. Por ejemplo para conseguir un número de habilitación de establecimiento o de habilitación de producto se puede estar un año y medio cuando tiene que ser un trámite de 48 horas.

-Y el tercero?

-La inversión en infraestructura. La conectividad digital es fundamental. Eso es inversión de los privados, pero hay que generar los marcos para tirar cables en zonas no cableadas y brindar un mejor servicio de internet. Mendoza está en el lugar 17 en materia de conectividad a nivel nacional, así no podemos desarrollar la economía del conocimiento. Vamos a trabajar mucho en la recuperación de Vialidad Provincial para la recuperación de caminos secundarios y terciarios que están abandonados. Vamos a fondear a Vialidad.

-¿Cree que con todas estas herramientas se pone a la provincia a la par de las vecinas?

-A la par no, las vamos a superar rápidamente.

-Cómo piensa financiar la infraestructura perdiendo recursos con baja impuestos?

-Respecto ingresos brutos, el presupuesto ejecutado a valores 2022 fue de 850.000 millones de pesos, los recursos nacionales fueron 550.000 esto significa que los recursos provinciales son solo 300.000. De esos 300 mil millones, 60 mil millones son no tributarios, multas y regalías, y 240.000 tributarios, de los cuáles 175.000 fueron ingresos brutos. Vamos a hacer una revisión integral de este impuesto.

-¿Va a eliminar ingresos brutos?

-Es imposible en el inicio, pero puedo asegurar que en un período corto de tiempo vamos a intentar reducirlo al mínimo posible; si pudiéramos ahorrar $100.000 millones podríamos reducir 70% de ingresos brutos.

-¿Cómo hacer ese ahorro si el principal gasto de la Provincia son sueldos y en ese esquema cuánto puede mejorar los sueldos de los médicos, los docentes y los policías de la provincia?

-Eso tiene que ver con la enorme ineficiencia del Estado. Por ejemplo, el EPAS que controla a un organismo estatal como Aysam con una enorme cantidad de empleados. Hay una gran cantidad de sectores improductivos. Vamos a reformular algunas áreas que evidentemente hoy no tienen razón de ser.

-El EPAS es un organismo menor comparado con otras áreas...

-El gasto político no se da solamente en un ámbito político como puede ser la Legislatura, que es de las más austeras del país; el gasto político se da cuando se empieza a meter gente como en el Iscamen, que nombró 300 personas en los últimos seis meses. Hay otro punto que es muy importante, la transparencia: vivimos en la provincia de los oferentes únicos en obras millonarias es notable porque no existe competencia entre las empresas. Brindando un ambiente de sana competencia en la obra pública, puedo asegurar que vas a ahorrar muchos miles de millones. Hoy hay obras que tienen varios miles de millones en sobreprecios.

El candidato de La Unión Mendocina candidato a gobernador Omar Bruno De Marchi Foto: Orlando Pelichotti

-¿Usted está diciendo que el gobierno provincial favorece algunos grupos económicos?

-Se generan condiciones para desalentar la competencia y entonces uno se encuentra con obras de muchos miles de millones en donde termina habiendo un único oferente. Eso no permite saber en serio cuál es el costo.

-O sea, para usted no es un tema de ingeniería o de inflación, sino que se favorece a algún sector.

-No tengo duda. Lo hemos denunciado. No voy a ser específico, tampoco quiero hacer una caza de brujas. Digo que vamos a transparentar todo el sistema de adjudicaciones de obra pública, la Provincia va a poder bajar una enorme cantidad de impuestos porque hay recursos que se van a orientar directamente a las áreas productivas.

-¿Revisaría concesiones?

-Por supuesto, vamos a revisarlas. Hay un solo camino para que una provincia se desarrolle que es el apego irrestricto a la ley. Pero no tiene que ver con la caza de brujas.

-¿Cuáles revisaría?

-Vamos a revisar todo aquello que no tenga visos de transparencia, no voy a puntualizar uno u otro porque no sería justo. Pero si digo que la Fiscalía de Estado va a volver a tener la fortaleza necesaria para transformarse en serio en un ámbito de control de los negocios públicos, igualmente el Tribunal de Cuentas que hoy ha pasado a ser prácticamente un órgano político controlado por el gobierno. Con nostros el contexto de la provincia va a tender nuevamente el equilibrio; hoy está totalmente desequilibrado y hay una interferencia directa de la política.

-¿Usted sostiene que hay disciplinamiento?

-Cuando se pierde la imparcialidad de la Justicia, otros ámbitos que no deberían de ser importantes y empiezan a serlo, como por ejemplo ATM, direccionando multas a empresas y Subsecretaría de Trabajo que, a empresas incómodas para el gobierno, no le homologa acuerdos con empleados.

-¿Qué propone para ese plan de transparencia?

-Vamos a hacer una enmienda del artículo 152 de la Constitución para levantar las exigencias en el nombramiento de los ministros de la Corte. No puede ser que haya que ser ministro de Gobierno para llegar a la Corte. Vamos a levantar las condiciones para garantizar la real y verdadera independencia, porque esa cabeza es la que define todo, hasta el poder disciplinador directo vía Superintendencia General del Poder Judicial.

- Volviendo a la economía ¿Piensa en otras medidas para arrancar los motores?

-Vamos a orientar el financiamiento vía Fondo de la Transformación o vía subsidio de tasas a través de la banca privada a aquellas actividades rentables para la provincia. Mendoza activa pudo haber sido buena idea, pero se orientó a reactivar la construcción de casas en barrios privados.

El candidato de La Unión Mendocina candidato a gobernador Omar Bruno De Marchi Foto: Orlando Pelichotti

-¿Esa orientación incluye un banco estatal?

-No. Creemos que los bancos públicos en la provincia de Mendoza solo han servido para favorecer a la política y a los amigos de la política. Para financiar una determinada actividad económica hay que licitar en el mercado de capitales recursos y diciendo vamos a subsidiar la tasa

-¿Qué rubros habría que incentivar?

-Para crecer económicamente yo diría todos. Hay que favorecer un clima general para el desarrollo de todas las actividades. En el agro hay que trabajar fuertemente en la inversión de la infraestructura hídrica, porque evidentemente es el recurso es más crítico y que no se está haciendo nada, no se ha impermeabilizado ningún canal. No se ha incorporado tecnología de riego.

-¿En turismo?

-En materia de servicios turístico, estamos a la buena de Dios. Se creó el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y después al tiempo se volvió a crear el Ministerio de Turismo y hoy hay una superposición de actividades, y sin la participación del sector privado que fue excluido específicamente del Ente. Es más, hablando de transparencia, se le asignaron 2.000 millones de pesos al Ente y solamente han podido justificar 250 y los privados han tenido que meter un pedido de información pública para saber en qué se ha gastado esa plata. Ahí van a empezar a aparecer honorarios de empresas de publicidad.

-¿En metalmecánica?

-La metalmecánica y la industria en general, puede haber algún tratamiento impositivo específico para ayudar al desarrollo. Nos quejamos de la caída de la actividad petrolera de la provincia. Mendoza tiene el 30% de Vaca Muerta y nadie lo sabe, porque Mendoza desapareció de las mesas de los hidrocarburos a nivel nacional, Mendoza no existe en materia de hidrocarburos.

-¿Minería si o no?

-En el marco de la 7722 hay un margen enorme para desarrollar minería, pero este gobierno ha encontrado en la grieta una excusa para no hacer nada. La discusión no es minería si o no. El desafío es qué minería podemos hacer con el marco legal que tenemos y por ejemplo, en materia de cobre, podríamos hacer lo que se nos ocurriera. En los 700 km de límite que tenemos con Chile, ellos exportan 9.000 millones de dólares de cobre; Mendoza exporta cero. Se acaban de aprobar dos proyectos de exploración, Cerro Amarillo y Hierro Indio, que se habían frenado en 2014. Un proyecto de exploración más o menos dura ocho años, o sea que, si fuéramos una provincia que dialoga, que se pone de acuerdo hoy estaríamos exportando cobre.

-¿Cuáles proyectos reactivaría?

-No voy a entrar en los detalles puntuales de los proyectos, porque estoy metiéndome con intereses particulares, no quiero quedar salpicado por favorecer o desfavorecer algún negocio puntual. Digo que en el marco de la legislación vigente, nosotros vamos a llegar al nivel máximo de desarrollo de la minería; no podemos frenar el diálogo producto de esta famosa grieta de minería si o no. Este gobierno demostró una enorme falta de pericia hace 4 años cuando, sin haber medido el contexto, quiso avanzar a las patadas en una modificación de la ley (ndR: la ley antiminera 7722) 15 días después tuvo que recular.

-Vamos a otro tema clave. Educación.

-Primero vamos a la revalorización de la tarea docente a partir de la eliminación del ítem aula, su incorporación al básico y de la discusión de lo que perdió en el año 2020 producto de la pandemia. El segundo eje es la infraestructura de edificios escolares públicos; vamos a inyectarle 8.000 millones de pesos en los primeros noventa días de gestión. Durante toda la gestión vamos a construir 66 escuelas nuevas de piso para cubrir algunas demandas educativas. En los últimos cuatro años se han hecho seis. Se han construido más casinos que escuelas.

-¿Y el tercer eje?

-Quizás el más importante porque apunta al corazón del sistema que son los chicos: un nuevo plan de contenidos orientado a las tecnologías y a los nuevos empleos. Ese plan lo vamos a trabajar durante todo el año que viene con los docentes a partir de talleres, vamos a poner un borrador y abriremos la discusión, para trabajar técnicamente sobre los nuevos contenidos. Vamos a arrancar el ciclo lectivo 2025 con una nueva ley provincial de Educación.

El candidato de La Unión Mendocina candidato a gobernador Omar Bruno De Marchi Foto: Orlando Pelichotti

-Los nuevos contenidos implican inversión en formación docente.

-La pregunta que nos hacemos es capacitar para qué sistema. Hoy se capacita solamente en capacidad lectora, en compresión de texto, en las matemáticas básicas. Bueno, estamos capacitando para lo mismo que venimos haciendo mal hace 50 años.

-Todo eso que nos cuenta requiere plata e, insistimos, con baja de impuestos de dónde la sacará.

-La vamos conseguir. Ténganme confianza.

-¿Qué va a hacer con la plata de Portezuelo del Viento?

-Lo primero que vamos a hacer es modificar el contrato con la Nación para que esos fondos la Provincia los pueda utilizar libremente donde considere que es más oportuno y no donde la Nación dijo que debíamos usarlos.

-O sea quiere la libre disponibilidad de los mil millones de dólares.

-Absolutamente y vamos a discutir su destino en un clima de concordia y de diálogo. No tiene sentido adelantar esa discusión ahora hasta tanto se destrabe. Generaremos los ámbitos adecuados para hacer una muy fuerte inversión en el sur.

-¿Cuál es su plan de seguridad? ¿Propone más policías y tecnología, más gente presa o más gente fuera de la pobreza?

- Siempre la inseguridad es multicausal. Muchos factores influyen, esos tres elementos sirven, pero falta uno previo, que es empoderar a la Policía, que sienta apoyo político real para que después de un procedimiento no termine un policía preso y el delincuente libre.

-Y qué hace falta para mejorar la salud: ¿más hospitales y centros de salud, mejores sueldos para los médicos o mejores servicios en OSEP?

-También los tres elementos son confluyentes. Hace falta hospitales en Junín y Luján, que no tienen. Pero hay que trabajar fuerte en los centros de atención primaria. Hoy los centros de salud están prácticamente abandonados y eso hace que estén colapsados. OSEP no resiste un día más sin trabajar en el marco de un equipo profesional.

-Vamos un poco a la rosca. Cómo se siente con la heterogeneidad de fuerzas de La Unión Mendocina: mucho peronista, algún verde, radicales.

-Muchos no entienden lo que es La Unión mendocina, no hay que calificarla en función de los viejos paradigmas de la política provincial. La Unión Mendocina es un nuevo espacio que se nutre de muchos mendocinos que venimos de lugares distintos, pero que somos capaces de superar la grieta y poner la agenda de la provincia de Mendoza por encima de cualquier interés individual.

-¿Le preocupa la situación de su candidato a vice, Daniel Orozco?

-No. En absoluto.

-¿Orozco es un perseguido o es un trucho?

-Orozco es una víctima de un sistema político persecutorio que se ha instalado en la provincia de Mendoza desde hace 8 años.