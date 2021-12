Política en Off: Una certera bala perdida, juramentos mal informados, y Flor en el cielo

Tiroteo por la reina: una certera bala perdida

La novela que arrancó en marzo pasado, con la decisión del Concejo Deliberante de Guaymallén de eliminar de los festejos vendimiales del departamento la elección de una soberana y la resistencia de la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) que avanzaron con una coronación paralela, apoyadas por el intendente de Maipú Matías Stevanato, fueron la comidilla de la semana.

Una de las que intervino en la pelea fue la senadora radical Gabriela Testa, quien también fue la secretaria de Turismo de Alfredo Cornejo. La legisladora defendió la permanencia de la “institución reina” como parte del patrimonio cultural intangible. Esa defensa le valió una dura crítica del intendente guaymallino, que la llamó “Cholula”.

En la edición dominical de Los Andes, se publicó una entrevista a Testa y se le consultó por el calificativo que esgrimió Iglesias. “Conozco a Marcelino, respeto su trayectoria, sé que es un hombre apasionado, coherente con sus posiciones, valiente. Lo conozco hace muchos años”.

Luego, vino una frase que algunos interpretaron tenía un destinatario velado. “No me afecta lo que pueda haber dicho, soy una persona técnica y política que hace 34 años trabajo en este sector, que cada vez que marco posición tengo una biblioteca detrás. Está todo muy bien con el intendente y su equipo”, dijo Testa.

Es que otro de los debates que se suelen escuchar en las mesas de café es la sucesión de Mariana Juri al frente del Ministerio de Cultura y Turismo y la falta de experiencia de la sucesora elegida por el gobernador Rodolfo Suárez, la secretaria de Medios de la Municipalidad de la Capital, Nora Vicario.

La promesa de no dar el “zarpazo” en Maipú

El radicalismo se organiza en Maipú para vivir una experiencia política inédita: controlará el Concejo Deliberante en un municipio gobernado por el PJ.

El resultado de las elecciones de este año le permitirá a Cambia Mendoza ingresar cuatro concejales, con lo cual, superará al PJ por dos. Quedarán 7 a 5, pero esto ocurrirá a partir de mayo, cuando se produzca la renovación de bancas.

Es un poder que el oficialismo provincial deberá saber administrar, para no pasarse de mambo. Eso es lo que pasó hace un tiempo, cuando CM rechazó el presupuesto municipal, enfrentándose a una medida de ajuste de la política en los gastos del Concejo Deliberante.

Los concejales radicales fueron criticados por sus propios pares ante una postura que contradice preceptos del propio gobernador Rodolfo Suárez, quien propone achicar los costos de la política a través de una reforma constitucional.

Lo cierto es que ahora la UCR intenta ser orgánica y coherente. El bloque lo conduce el joven cornejista Mauricio Pinti (Alfredo Cornejo fue su padrino de casamiento), pero está muy atento a sus decisiones el subsecretario Néstor Majul, quien ha sido candidato a intendente y ahora preside el partido en el departamento.

La promesa cornejista (que no es el único sector interno con incidencia en el bloque y en la UCR de Maipú) es que el radicalismo no dará el “zarpazo” para presidir el Concejo Deliberante, haciendo pesar el número, porque corresponde que ese organismo sea controlado por un referente del intendente, que es el peronista Matías Stevanato.

Un error de comunicación

Un hecho curioso se suscitó luego de la jura de senadores y senadoras nacionales. Entre las observaciones que suelen hacerse en las asunciones de funcionarios, es a quién o a qué se invoca en la jura. De allí puede desprenderse alguna cercanía religiosa o más bien, lejanía y su impacto en algunos debates, quizá el ejemplo más conocido sea el de la votación por la legalización del aborto.

Llamó la atención que el comunicado de prensa del Senado Nacional, que difundió en Mendoza el Frente de Todos, daba cuenta de cómo habían sido las fórmulas de jura que tomó Cristina Fernández en el Senado de la Nación. Y lo sorpresivo fue que decía textualmente: “por Mendoza Mariana Juri (JxC) ‘a La Patria por Dios’, Alfredo Cornejo (JxC) ‘a La Patria por Dios y Santos Evangelios’ y Anabel Fernández Sagasti (FDT) ‘a La Patria’.

AHORA jura como senador por la provincia de Mendoza, @alfredocornejo pic.twitter.com/LEAlRT5CMh — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 9, 2021

Según esa comunicación Cornejo era el más católico de los tres senadores, algo llamativo porque siempre ha estado más cerca de lo laico que de lo religioso y quienes conocen su larga lista de juramentos, desde que fue ministro de Julio Cobos en adelante, siempre había jurado sin introducir a Dios en la fórmula. En ese comunicado aparecía como más distanciada de lo religioso era la propia Fernández Sagasti.

La realidad es que ambos eligieron que fuera solamente “La Patria” quien los demande si no cumplieran con sus funciones.

Flor en el cielo con la Jefa

La pertenencia de Flor Destéfanis al movimiento nacional y popular está fuera de toda duda. Es una defensora de la gestión de Alberto Fernández y también es la intendenta mas kirchnerita de Mendoza.

Por eso es entendible la emoción que sintió y comunicó en sus redes sociales, cuando estuvo en el Congreso de la Nación el jueves pasado.

Hasta allá fue para acompañar la jura de Anabel Fernández Sagasti, en su segundo mandato como senadora nacional. Pero además, Anabel también la introdujo en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y Flor tocó el cielo con las manos.

Para una humilde militante y hoy Intendenta , poder conversar con ella, que me escuche y quiera saber de mi Santa Rosa,... Posted by Flor Destéfanis on Thursday, December 9, 2021

“Para una humilde militante y hoy Intendenta, poder conversar con ella, que me escuche y quiera saber de mi Santa Rosa, de nuestra gente, de nuestros sueños... no se puede explicar. Es emocionante aprender y compartir con la primera Presidenta mujer electa por el pueblo. Gracias compañera Cristina por tu tiempo, tu generosidad y por todo lo que le has dado al pueblo argentino. Desde cada rincón de la patria seguiremos construyendo esa Argentina federal que comenzaron a soñar junto a Nestor en el 2003″, publicó en su Facebook.

Luego, cerró con un gesto para la senadora nacional por Mendoza. “Gracias Anabel Fernández Sagasti por tu generosidad de siempre”.

Hebe vuelve a golpear

Días atrás, Hebe Casado trazó un paralelismo entre la situación que se vivió con las elecciones en el Pro y las del Club Atlético Independiente de Avellaneda y lo reflejamos en este espacio la semana pasada. La Junta Electoral del Rojo de Avellaneda inhabilitó la lista opositora llevaba al periodista Fabián Doman como candidato a presidente y que buscaba competir contra Hugo Moyano, quien apuesta a conseguir su tercer período al frente del club.

La lista disidente, con Casado y Pablo Priore, pretendía competir con el demarchismono, pero no fue avalada por la Junta Electoral del partido. Por eso, Casado, ante la similitud de situaciones posteó en su cuenta de Twitter: “la gran De Marchi”, adjuntando una imagen del comunicado de la lista “Unidad Independiente” que denunciaba la proscripción de la Junta Electoral de la institución deportiva.

La gran De Marchi pic.twitter.com/SEphwzCCQ5 — HEBE CASADO (@hebesil) December 5, 2021

Desde el Pro se quejaron amargamente y aseguraron que “se les avaló la lista, pero nunca imprimieron las boletas que tenían que imprimir”, para participar del comicio.

“Nadie les bloqueó la lista. El juez les dijo que llevaran las listas con las que iban a competir pero no juntaron la gente y no las alcanzaron a imprimir, en cambio Omar De Marchi las tenía. Es una gran diferencia”, dijo un dirigente molesto con los posteos de la legisladora. Tal vez la clave es que un juez tuvo que decir que la lista podía participar.